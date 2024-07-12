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Rusya, benzin ihracatı yasağını uzatmayı gündeme aldı

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Tüketicilerin ve çiftçilerin artan talepleri ve rafinerilerin planladığı bakım çalışmaları nedeniyle 1 Mart 2024'ten itibaren 6 aylığına benzin ihracatını yasaklayan Rusya, yasağı uzatmaya hazırlanıyor. Rusya'nın alacağı karar, ülkenin en büyük benzin ithalatçısı olan Türkiye'yi de etkileyecek.

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirdi. Yasağın, iç piyasadaki durumu istikrarlı hale getirdiği ve fiyat dalgalanmalarını azalttığı belirtildi.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, benzin ihracat yasağının, yüksek talep yaşanan dönemlerde iç piyasadaki durumu daha istikrarlı hale getirdiği belirtildi.

Yasağın, rafinerilerdeki planlanmış bakım süreçlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını da azalttığına işaret edilen açıklamada, "FAS, 1 Ağustos'tan itibaren benzine yönelik yasağın tekrar yürürlüğe girmesini desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

TÜRKİYE, RUSYA'DAN BENZİN İTHAL EDİYORDU

Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerinde planladığı bakım çalışmalarını gerekçe göstererek, 1 Mart 2024'te benzin ihracatını yasakladı. Ağustos'ta bitmesi beklenen yasağın yeniden uzatılması, ülkenin en büyük benzin ithalatçısı Türkiye'yi de etkileyecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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