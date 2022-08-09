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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Macaristan Ukrayna Ekonomi Haberler

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