Rosatom ve Özbekistan Nükleer Güç Santrali Projesinde Anlaşma İmzaladı

Rosatom ve Özbekistan Nükleer Enerjisi Ajansı Uzatom, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Özbekistan'da büyük bir nükleer güç santrali (NGS) inşa etme projesini uygulama olasılıklarını araştırmak üzere anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imza törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Uzatom Müdürü Azim Akhmedkhaidzhayev katıldı.

Anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl Özbekistan'ı ziyareti sırasında yapılan düzenlemeleri takip etti. Nisanda düzenlenen "INNOPROM. Orta Asya" Uluslararası Sanayi Fuarı kapsamında, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında yapılan görüşmede, Özbek tarafı büyük bir NGS inşa etme kararını açıkladı.

Mayısta da Mirziyoyev'in Putin'i ziyareti sırasında, Özbek tarafı büyük bir NGS inşa etme olasılığını araştırma kararını bildirdi.

Anlaşma, iki VVER-1000 güç ünitesinin inşası ve dört üniteye yükseltilme olasılığıyla ilgili temel şartları ve koşulları belirtiyor. Proje hem yurt içinde hem de Çin'deki Tianwan NGS ve Hindistan'daki Kudankulam NGS'de güvenilir ve emniyetli olduğu kanıtlanmış Rus teknolojilerini kullanıyor. Şimdiye kadar, VVER tipi reaktörler toplamda 420 reaktör yılından fazla süredir faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, Rosatom'un Özbekistan'ın nükleer enerji gelişiminde stratejik bir ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İş birliğimizi genişletiyoruz, Cizzak Oblast'ta Küçük Modüler Reaktörlere (SMR) tabanlı bir nükleer güç santralinin inşasına devam ederken, VVER-1000 ile bir NGS inşa etme projesini uygulamak için önemli bir adım atıyoruz. SMR tabanlı ve büyük NGS'ler birlikte Özbekistan'da 'karbonsuz enerji kümesi' yaratılabilir, ülkenin artan enerji ihtiyaçları sorununa bir çözüm sağlanabilir, endüstriyel ve yenilikçi büyüme için zemin hazırlanabilir." ifadelerini kullandı.

Likhachev, Rosatom'un SMR tabanlı NGS'nin inşasında aktif olarak yer aldığını ve birinci ünite için reaktör ekipmanı üretmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Uzatom Müdürü Akhmedkhadjaev de büyük kapasiteli bir nükleer güç santralinin inşasını, ülkenin elektrik taleplerini çevre dostu enerjiyle karşılayabilecek güvenilir ve dengeli bir enerji sisteminin oluşturulmasına yönelik stratejik bir adım olarak gördüklerini vurgulayarak, "Anlaşmanın imzalanması, büyük kapasiteli NGS projesinin potansiyel uygulanması için temel koşulların geliştirilmesine yönelik aktif çalışmaların başlatılmasına olanak sağlıyor. Projenin temel yönlerini incelemek ve inşaatının maliyet değerlendirmesini yapmak üzere ortak çalışma grubu kuruldu." bilgisini paylaştı.