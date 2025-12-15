Haberler

RoofStacks yerli teknolojiyle ödeme sistemleri altyapısını geliştirdi

RoofStacks yerli teknolojiyle ödeme sistemleri altyapısını geliştirdi
Güncelleme:
RoofStacks, finansal teknolojiler alanında dijital dönüşüm projeleri yürüterek sanal POS ve ödeme sistemlerini yeni özelliklerle geliştirdi. Geliştirilen çözümler, bankalar ve işletmelere güvenli ve hızlı ödeme altyapısı sunuyor.

RoofStacks, sanal POS, ödeme sistemleri ve perakende çözümlerini yeni özelliklerle geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal teknolojiler alanında dijital dönüşüm projeleri yürüten RoofStacks, bankaların yanı sıra çeşitli ölçeklerdeki işletmelere güvenli, hızlı ve esnek ödeme altyapısı sunarak dijital ödeme süreçlerinin etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

RoofStacks'in geliştirdiği yeni nesil sanal POS çözümleri, dijital ödeme ihtiyaçlarını tek çatı altında topluyor. Yüksek ölçeklenebilir mimarisi sayesinde kurumların büyüme hızına uyum sağlayan çözümler, ödeme süreçlerinin kesintisiz yönetilmesini mümkün kılıyor ve gelişmiş raporlama paneliyle ödeme akışlarının anlık takip edilmesine imkan tanıyor.

Üye iş yerlerine özel kurgulanan altyapı, yoğun işlem dönemlerinde performans kaybı olmadan çalışarak kurumsal iş süreçlerine tam uyum sağlıyor.

İşletmelere uçtan uca operasyon hizmeti

RoofStacks'in sanal POS, linkle ödeme, kart saklama, düzenli ödeme ve alternatif ödeme yöntemlerini kapsayan yapısı, üye iş yerlerine özel kurgulanan güvenlik katmanlarıyla destekleniyor.

RoofStacks, sanal POS alanında yalnızca teknoloji sağlayıcısı olarak değil, aynı zamanda uçtan uca operasyon hizmeti sunan bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Şirket, başvurudan güvenlik kontrollerine, işlem yönetiminden operasyonel izlemeye uzanan tüm döngüyü kesintisiz şekilde yönetiyor.

Bankalar ve büyük ölçekli kurumların yoğun işlem hacmine sahip ödeme operasyonlarını yılın 365 günü aktif çalışan ve günün her saati yönetebilen şirket, sektörde uzun süredir yüksek maliyetlerle yürütülen operasyon yükünü azaltarak kurumlara daha verimli, sürdürülebilir ve esnek bir alternatif sunuyor.

Finansal teknolojiler, yapay zeka ve Web3 gibi alanlarda çözümler geliştiren RoofStacks, dijital dönüşümü uçtan uca tasarlayan bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor. 600'ün üzerinde çalışanı ve güçlü AR-GE ekibiyle yerli mühendislik gücünü merkeze alan şirket, geliştirdiği ödeme altyapılarıyla Türkiye'nin dijitalleşme sürecine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyor.

Yüzde 100 yerli sermayeyle geliştirilen RoofStacks Sanal POS ve Ödeme Sistemleri, bankacılık ve finansın yanı sıra e-ticaret, perakende, telekomünikasyon, kamu ve hizmet sektörlerinde kullanılabiliyor. Çözüm, kurumların işlem hacmi ve iş modeline göre esnek biçimde yapılandırılabiliyor.

"Dönüşümün merkezinde konumlanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RoofStacks Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Soylu, Türkiye'nin dijital ödeme ekosisteminin küresel ölçekte güçlü bir avantaj taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin hem kullanıcı alışkanlıkları hem de teknolojik adaptasyon hızıyla finansal teknolojiler ve özellikle dijital ödemelerde dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bu dönüşüm artık sadece bir ihtiyaç değil, stratejik bir zorunluluk. RoofStacks olarak biz de bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor, işletmelere dayanıklı, güvenli ve geleceğe hazır çözümler sunuyoruz. Sanal POS ve ödeme sistemleri altyapımızı geliştirirken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin finansal teknolojilerini de gözetiyoruz. Yüksek işlem hacimlerine dayanıklı, güvenlik standartları uluslararası sertifikasyonlarla garanti altına alınmış bir yapı sunuyoruz. Türkiye'nin önde gelen kurumları için altyapı sağlayan bir teknoloji şirketi olarak sorumluluğumuz büyük. Bu sorumlulukla, sürdürülebilir dijitalleşmenin yerli teknolojiyle mümkün olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
