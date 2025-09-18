RoofStacks'ın 'Olpamis' Oyunu TEKNOFEST'te Ziyaretçilerle Buluştu

Farklı sektörlere yeni nesil teknoloji çözümleri üreten RoofStacks'ın bünyesinde hayata geçirilen oyun stüdyosu RoofGames'in geliştirdiği "Olpamis" oyunu, TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Finansal teknolojiler, blokzincir, Web3, oyun, streaming, turizm ve perakende gibi farklı sektörlere yenilikçi yazılım teknolojileri geliştiren RoofStacks, yapay zeka destekli çözümleri ve oyunlarıyla festivalde yer alıyor.

Şirket, bünyesinde bulundurduğu RoofGames ve GoArt gibi markaların yanı sıra RoofMoney, RoofTravel, RoofStream, RoofXR, RoofPlatform, RoofRetail ve RoofBlockchain gibi farklı alanlardaki dikeyleriyle müşterilerine hizmet sunuyor.

Festivalde AA'ya değerlendirmelerde bulunan RoofStacks Kurucusu ve Genel Müdürü Burak Soylu, gelenekselleşen TEKNOFEST'in geleceğin teknolojilerini inşa eden herkesin buluştuğu bir platform haline geldiğini belirtti.

RoofStacks'ın farklı dikeylerde faaliyet gösterdiğini kaydeden Soylu, "Doğru yönde, doğru ivmeyle geleceğin teknolojilerini inşa ediyoruz." mottosunu benimsediklerini ve bunu gerçekleştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Festivalde tanıttıkları Türk mitolojisinden beslenen "Olpamis" oyununa değinen Soylu, "Yüzde 100 yerli ve hikayesi Türk mitolojisine dayanan bu oyun, bir kardeşlik hikayesine dayanıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır 30 kişilik bir ekiple üzerinde çalışıyoruz. Bir buçuk yılımız daha var, 2026'nın sonunda Steam'de yayınlamış olacağız." dedi.

Soylu, oyunun ön sipariş sürecinin başladığını ve ilk deneme sürümüne festivalde yoğun ilgi gösterildiğini aktararak, "Olpamis, hikayesinden, kurgusundan, teknolojisinden, gelişiminden her alanına dokunduğumuz bir oyun oldu. Dünya standartlarına baktığımızda böyle bir oyunun üretimi 2,5-3 yılı alan bir süreç." ifadelerini kullandı.

RoofGames'in ikinci bir savaş oyunu üzerine de çalıştığına değinen Soylu, bu konudaki gelişmeleri yakın bir süre içinde duyuracaklarını aktardı.

Soylu, Türkiye'nin oyun sektöründe ciddi bir kapasiteye sahip olmasına rağmen henüz hak ettiği konumda olmadığına değinerek, "Türkiye, oyun sektöründe çok büyük kapasiteye sahip ama hak ettiği yere ulaşması için daha alacak yolumuzun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yerli blokzincir geliştiren en önemli aktörlerinden biriyiz"

RoofStacks'ın oyunun yanı sıra blokzincir ve yapay zeka tabanlı teknolojilere yatırım yaptığını vurgulayan Soylu, "Yaklaşık 5 yıl içerisinde bütün ödeme sistemlerinin blokzincirde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. O yüzden Türkiye'nin milli stratejilerinden bir tanesinin de bu olacağını öngörüyoruz. Biz de bunu geliştiren en önemli aktörlerinden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, yabancı yatırımların, yerli şirketlerin özgürlüğünü sınırlayabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Milli politikamıza hizmet etmeyecek bir oyunu, hiçbir şekilde yapmak istemiyorum. Yatırım almaya ve yatırımcılarla buluşmaya karşı değilim. Şirket olarak yaptığımız bütün oyunlar, her zaman milli değerlerimizi ve örfümüzü anlatan subliminal mesajlar verecek."

"Oyun kurucu olmayı hedefliyoruz"

Teknoloji ihracatı oranlarında Türkiye'nin henüz istenilen noktada olmadığını ifade eden Soylu, bu durumun değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Soylu, "Teknoloji ihracatında istediğimiz noktada değiliz. Yanlış hatırlamıyorsam, 4-5 milyar dolarlardayız. Alternatif ülkelere, Hindistan'a bakıyorsunuz, 100 milyar doların üzerinde. Yani, şimdiye kadar ürettiğimiz teknolojinin genelde taşeronluğunu yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bu alanda oyun kurucu olması gerektiğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun kurucu olmayı hedefliyoruz. Nasıl ki İHA'da, SİHA'da Türkiye bunu başarabildi, niye oyun sektöründe ya da blokzincirde başaramasın? TEKNOFEST, gençlere bu öz güveni aşılıyor. 'Biz bunu yaparız.' bilinci, TEKNOFEST vizyonuyla kuvvetlendi. Türkiye, her alanda kendine yetebilecek bir mekanizmayı oluşturdu. Türkiye gençliği, her türlü kapasiteye sahip."