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Rönesans Holding Sürdürülebilir Eurobond İhracını Tamamladı

Rönesans Holding Sürdürülebilir Eurobond İhracını Tamamladı
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Rönesans Holding, uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli 350 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir Eurobond ihraç işlemini başarıyla tamamladı. Elde edilen finansmanla yeşil ve sosyal projelere yatırım yapmayı planlıyor.

Rönesans Holding, sürdürülebilir Eurobond ihracını başarıyla tamamladı. Başta IFC,

EBRD ve Alman Kalkınma ve Finans Kurumu DEG olmak üzere, özellikle uluslararası finansal kuruluşların yoğun katılımıyla gerçekleşen ihraç neticesinde Rönesans Holding 5 yıl vadeli 350 milyon dolar tutarında finansman oluşturmuş oldu. Bu finansmanla, Rönesans Holding yeşil ve sosyal proje yatırımı yapmayı planlıyor.

Gayrimenkul, sağlık, yenilenebilir enerji, endüstri ve inşaat olmak üzere beş ana sektörde faaliyet gösteren Rönesans Holding, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında Eurobond ihracını gerçekleştirdi. Bu işlem, yeşil ve sosyal projelerin birleşimiyle dikkat çekiyor. 3 Ekim'de tamamlanan, 5 yıl vadeli bu sürdürülebilir Eurobond ihracı geniş bir uluslararası yatırımcı portföyü tarafından büyük ilgi gördü ve ihraç miktarının neredeyse iki katı talep toplandı.

"Yenilenebilir enerji ve sosyal yatırımlar önceliğimiz olacak"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding'in uluslararası ortaklıklar ve uluslararası kaynaklardan finansman oluşturma konusundaki güçlü kabiliyetine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Bu Eurobond ihracına, yatırımcı olarak ilgi gösteren kuruluşlarının katılımı bizi gururlandırıyor. Başta IFC, EBRD ve Alman Kalkınma ve Finans Kurumu DEG olmak üzere, ihracımıza katılan tüm uluslararası kuruluşlara teşekkür ederiz. Sektörde bir ilk olan Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi normlarına uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz ihraçtan elde edeceğimiz kaynağı hangi yeşil ve sosyal projelerde kullanacağımızı, projeleri seçerken nasıl bir yol izleyeceğimizi, projelerin çevresel ve sosyal etkilerini raporlarken hangi kriterlere uyacağımızı detaylı bir şekilde açıkladık."

Yenilenebilir enerji yatırımları alanında hızlı ve kuvvetli bir büyüme planladıklarını ifade eden İpek Ilıcak Kayaalp, önümüzdeki 5 yıllık dönemde tamamı yenilenebilir enerji üreten elektrik santrallerden oluşacak 2.000 MW'lık bir kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında, Eurobond ihracından elde edecekleri kaynağı, insanların kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımına imkan veren hastane projelerinde de kullanacaklarının altını çizen Ilıcak Kayaalp, "Ayrıca söz konusu kaynağı dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız ve yapacağımız sosyal konut projelerinde, temiz ulaşım (Clean Transportation) kapsamında yapacağımız yatırımlarda, veri merkezlerinde, enerji verimliliği projelerinde, temiz su teminine olanak sağlayacak alt yapı projelerinde de kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın ve liderliğimizin bir göstergesi"

Türkiye'de sürdürülebilir Eurobond ihraç ederek, ihraç gelirlerinin tamamını yeşil ve sosyal projelerin finansmanı için kullanmayı taahhüt eden alanındaki ilk şirket olmanın gurur verici olduğunu belirten İpek Ilıcak Kayaalp, söz konusu sürdürülebilir eurobond ihracının Rönesans Holding'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve bu konudaki liderliğini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. İpek Ilıcak Kayaalp, şöyle konuştu: "Birçok alanda faaliyet gösteren bir yatırım ve inşaat grubu olarak, biz sorumluluklarımızın farkındayız. Projelerimizin topluma etkisinin olumlu olması için finansman yapımızı da bu yönde değiştirmek adına somut adımlar atıyoruz. Yaptığımız her işin temelinde sosyal şirket olmak ve toplumsal kalkınmaya fayda sağlama amaçları yatıyor. Bunun, diğer şirketlere de ilham vererek Türkiye'de daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiye katkıda bulunmasını umuyoruz. Gelirlerimizin yüzde 50'sini yurt dışından elde ederken, bugüne kadar ülkemize yaptığımız yaklaşık 8 milyar Euro'luk yatırım portföyünü sürdürülebilir projeler ile daha da ileriye taşıyacağız. Sürdürülebilir finansman yöntemlerimiz sektörümüz için de önemli bir örnek olarak, ülkemize yapılan yatırımların çevre ve sosyal boyutlarının öne çıkmasına öncülük edecek."

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ni ağustosta yayımladı

Rönesans, geçtiğimiz aylarda SPK sürdürülebilir borçlanma araçları kriterlerine uyumu da içeren özellikleriyle sektörde ilklerden biri olan Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi'ni yayınlamıştı. Söz konusu çerçeveyle yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeşil ve sosyal programları destekleyen sürdürülebilir finansman araçlarına daha rahat ulaşmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Sürdürülebilir eurobondlar, ülkelerin ya da şirketlerin iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi farklı alanlardaki projelerine finansman sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda satışa sundukları borçlanma aracı olarak giderek önem kazanmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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