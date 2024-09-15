Üye Girişi
Haberler

Roketsan Genel Müdürü'nden Çelik Kubbe Açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe projesinin Türkiye’yi havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak önemli bir hava savunma sistemi olacağını ve bu sistemin gelişim sürecini anlattı.

ZEKERİYA KARADAVUT/KAAN RECEP ATALAY - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak sistem olduğunu ifade ederek, "Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak." dedi.

Roketsan yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan İkinci, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Murat İkinci, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle büyük teknolojilere ulaşmak ve uzay teknolojilerine erişmek gibi iki büyük hedefinin olduğunu söyledi.

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın bu iki hedefi desteklediğini ve gençleri motive ederek gelişimine katkıda bulunduğunu belirten İkinci, burada her geçen gün başarı oranının arttığını vurguladı.

"Kara Atmaca en kısa sürede TSK envanterine girecek"

İkinci, Kara Atmaca'nın Roketsan tarafından geliştirildiğini ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yaptığını hatırlattı.

Kara Atmaca'nın aslında Atmaca'dan türediğini ve daha uzun menzilli bir füze olduğunu belirten İkinci, "Kara Atmaca, balistik füzelerin dışındaki seyir füzelerimizin en üst ailesini oluşturan füze sistemimiz. Şu anda başarıyla testleri bitirildi, sonrasında da Silahlı Kuvvetlere dahil olacak. Kara Atmaca özellikle Silahlı Kuvvetlere dahil olduğunda, derin vurma ve derin saldırı kabiliyeti kara kuvvetlerimize çok ciddi bir katma değer sağlayacak. Onların gücüne katbekat güç katacak. En kısa zamanda envantere alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı bekliyoruz." diye konuştu.

Milli teknolojiyle çizilen rotada gururla ilerlediklerini, Çelik Kubbe Projesi'nin ana savunma sistemine entegre olacağını belirten İkinci, şöyle devam etti:

"Çelik Kubbe, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak hava savunma sistemini ifade ediyor. Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak. Buradaki tüm ürünler, ANKA'dan başlayarak, SUNGUR, SİPER ile desteklenen son derece gelişmiş bir hava savunma ağına entegre edilecek. Ülkemizi en kısa zamanda bu seviyeye taşımak istiyoruz ki bundan sonraki süreçte ülkemize yönelik gelecek hava tehlikelerine kendi teknolojimizle en üst seviyede karşı koyabilelim ve ülkemizi hava savunması anlamında çok ciddi bir aşamaya getirelim. Çelik Kubbe gerçekleştirildiğinde, bu sisteme sahip olan ender ülkelerden biri Türkiye olacak."

İkinci, Roketsan olarak en fazla üzerinde durdukları konuların başında dron saldırıları olduğunu belirtti.

Bu saldırılara karşı en etkin korumanın da lazer silahlar olduğunu dile getiren İkinci, sözlerini, "Roketsan'ın uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunduğu ALKA ürünü var. ALKA'yı hem güç olarak daha üst seviyelere taşıyacak yatırımları yapıyoruz hem de birden fazla ALKA'nın çalışacağı merkez gibi bir yapıya taşıyoruz. Bu da gelecekte küçük dronlar tarafından oluşabilecek tehdidi bertaraf etmek için özellikle hava savunma sistemlerimizin bel kemiği sistemlerinden biri olacak." diye tamamladı.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Ekonomi

Murat İkinci Teknoloji Roketsan Güvenlik Savunma Türkiye Ekonomi Güncel

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?
title