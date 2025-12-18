ROKETSAN Genel Müdürü İkinci 'Savunma Sanayii Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, gelecek yıl düzenlenecek SAHA EXPO ile ilgili "Yerli ve yabancı 1500'ün üzerinde firmayı ağırlamaya hazırlandığımız bu büyük organizasyon, sadece bir fuar değil, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel ölçekte ortaya koyan stratejik bir platform olacak." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayisinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'ncisi düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları" İstanbul'da sektörü bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Zirvenin açılışında konuşan ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, teknolojinin artık yalnızca bir rekabet unsuru değil, doğrudan güvenliğin, bağımsızlığın ve caydırıcılığın temel belirleyicisi haline geldiğini söyledi.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılık yüzde 20'ye düştü

İkinci, savunma sanayisinde yüzde 80 seviyelerindeki dışa bağımlılığın pek çok alanda yüzde 20'lere kadar gerilediğini belirterek, "10 yıl önce 27 üye ile başlayan yolculuğumuza bugün için 49 şehirden, 52 farklı alanda faaliyet gösteren, büyük bir çoğunluğu KOBİ statüsündeki 1300'den fazla firma, 30 üniversite ve işbirliği içinde olduğumuz çok sayıda önemli kurum/kuruluş ile devam ediyoruz. Böylelikle sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliğinin (EACP) de en büyük sanayi kümelenmesi olarak önemli bir ekosistem oluşturuyoruz." diye konuştu.

SAHA İstanbul'un yalnızca bir kümelenme değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji üretme iradesinin kurumsal karşılığı olduğunu vurgulayan İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'leri, tedarikçileri ve ana yüklenicileri aynı hedef doğrultusunda buluşturan, firmaları savunma sanayisinin yüksek standartlarına taşıyan, milli üretimi ileri teknolojiye dönüştüren güçlü bir yapıdır. Bugün KOBİ'lerimizin kritik projelerde etkin rol almasının arkasında bu anlayış vardır. SAHA İstanbul savunma sektörünün yanı sıra havacılık endüstrisi alanında da Türkiye'de ihtiyaç duyulan konular üzerinde çalışıyor ve süreçlerin yerlileştirilmesi konusunda öncülük ediyor. Bu çerçevede SAHA İstanbul bünyesinde oluşturduğumuz Milli Havacılık Endüstrisi Kümelenmesi (SAHA MİHENK) ile havacılık endüstrisinde kalite standartlarını düzenleyen Uluslararası Havacılık Kalite Grubunun (IAQG) yetkili bir organı olarak Türkiye'de havacılık endüstrisine faaliyet gösteren firmalarımız için sertifikasyon süreçlerinin yerli imkanlar ve daha uygun koşullar ile yürütülmesini sağlıyor, ülkemizdeki havacılık sanayisinin gelişmesi ve küresel tedarik ekosistemine eklemlenmesi için çalışıyoruz."

Murat İkinci, SAHA İstanbul olarak bir yandan havacılık endüstrisi alanındaki çalışmaları sürdürürken, diğer yandan da bu alandaki çalışmaları uzaya taşımak istediklerini söyledi. İkinci, "Türkiye'deki uzay endüstrisi ekosistemini geliştirmek ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek için de SAHA İstanbul bünyesinde oluşturduğumuz Milli Uzay Endüstrisi Komitesi (SAHA MUEK) ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle uzay sanayisine çalışan veya çalışma potansiyeli bulunan firmalar ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK gibi kamu kurumlarını bir araya getirerek savunma sanayisinde yazdığımız başarı hikayesinin bir benzerini de burada yazmak, dünyadaki uzay bilimi ve endüstrisinin kalbi konumundaki Uluslararası Uzay Federasyonu'nun önemli üyelerinden biri olarak giderek genişleyen küresel uzay sanayisi ekosisteminde Türk firmalarının da yer alması için tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci, 2026 yılında düzenlenecek ve uzay alanında dünyanın en prestijli organizasyonları arasında kabul edilen Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) Türkiye'de gerçekleştirilecek olmasının da büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

SAHA İstanbul olarak sektörün gelişimi için insan kaynağına da önem verdiklerini belirten İkinci, MBA Yönetici Geliştirme Programı ve sektörel eğitimlerle savunma ve havacılık sanayisindeki firmaların insan kaynağını güçlendirdiklerini kaydetti.

"SAHA EXPO 2024'te 6 milyar 189 milyon dolar değerinde ticari işbirliği sağlandı"

İkinci, SAHA EXPO 2024'te rekor düzeyde anlaşmalar imzalanarak toplamda 6 milyar 189 milyon dolar değerinde ticari işbirliği sağlandığını anımsatarak, "Bu anlaşmaların 4 milyar 332 milyon doları doğrudan ihracat olarak kayda geçti, bu da Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel pazarda yükselen bir güç¸ olduğunu tekrar gözler önüne serdi." dedi.

Önümüzdeki yıl, fuarı çok daha ileri bir seviyeye taşıyarak SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı 5–9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceğini belirten İkinci, "Yerli ve yabancı 1500'ün üzerinde firmayı ağırlamaya hazırlandığımız bu büyük organizasyon, sadece bir fuar değil, Türkiye'nin teknoloji vizyonunu küresel ölçekte ortaya koyan stratejik bir platform olacak." diye konuştu.