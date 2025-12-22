İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye'ye inovasyon ödülü

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Klinik Veri Platformu, 2025 Hackett İnovasyon Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

Roche Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, danışmanlık ve teknoloji firması Hackett Group tarafından düzenlenen organizasyonda, yapay zeka ile uçtan uca iş süreçlerini geliştiren projeler değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye işbirliğinde onkoloji alanında geliştirilen yapay zeka destekli Klinik Veri Platformu, yarışmada "İş Operasyonları" kategorisinde ödül kazandı.

Meme kanseri tedavi süreçlerini il sağlık sistemleri genelinde standartlaştırmak ve optimize etmek amacıyla geliştirilen platform, yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederek sorunlara ölçeklenebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

Projenin dört aylık pilot uygulama sürecinde, platformun sunduğu imkanların sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmasıyla süreçlerde nitelik ve hız artışı sağlandığına dair geri bildirimler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kamu-özel sektör işbirliğinin başarılı örneklerinden platformun, pek çok değerli sağlık profesyoneli ve paydaşın destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım attıklarını aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Pilot uygulama aşamasında elde edilen başarılı sonuçlar, yapay zeka destekli dijital çözümlerin tedavi sürecine olan somut katkısını açıkça ortaya koyuyor. Bu başarının uluslararası alanda takdir görmesi, hem ülkemiz sağlık sisteminin hem de kamu-özel sektör işbirliğinin gücünü ve sistem inovasyonuna açıklığını gösteriyor."

"Hastaların yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Roche İlaç Türkiye Sağlık Politikaları Lideri Gizem Özbayraç da sağlık alanında dijital çözümler geliştirmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını aktardı.

Özbayraç, yapay zeka destekli Klinik Veri Platformu'nun, meme kanseri tedavi süreçlerini dijitalleşmenin katkısıyla optimize etmek amacıyla geliştirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Hackett İnovasyon Ödülü'ne layık görülmek ve Türkiye'den çıkan bu yenilikçi çözümün uluslararası düzeyde başarı kazanmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türkiye'nin sağlık alanında dijitalleşme yolculuğundaki potansiyelinin ve kamu-özel sektör işbirliğinin ne denli güçlü çıktılar yaratabileceğinin de bir göstergesi. Değerli katkıları ve destekleri için Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bilimi ve hastayı merkeze alan yaklaşımlarla sağlık hizmetlerinde kalıcı ve anlamlı dönüşümler yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Roche Diagnostik Türkiye Pazar Stratejileri ve Dış İlişkiler Direktörü Doğutan Ülgen, hasta yolculuğuna bütünsel yaklaşan yapıyla hastalıkların tanısından tedavisine kadar uzanan yolda hastalara ve sağlık profesyonellerine destek olduklarına dikkati çekti.

Veri bilimi ve yapay zeka destekli teknolojilerle hastalıkların seyrini uçtan uca takip ettiklerini, kişiye özel ve yenilikçi çözümler geliştirdiklerini belirten Ülgen, şu ifadeleri kullandı:

"Onkoloji alanında, hastalara doğru tanı ve tedavi sunmak adına kaliteli ve güvenilir veriler elde etmek amacıyla hayata geçirilen yapay zeka destekli Klinik Veri Platformu da bu vizyonun önemli bir parçası. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Roche Türkiye işbirliğiyle başlattığımız yapay zeka destekli Klinik Veri Platformu projemiz ile 'İş Operasyonları' kategorisinde Hackett İnovasyon Ödülü'ne layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarı, hastaların yaşam kalitesini artırma hedefimize bağlılığımızın uluslararası bir göstergesi. Bu yenilikçi projenin hayata geçmesinde verdikleri katkı ve işbirlikleri için Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Roche olarak güvenilir ve yenilikçi çözümleri Türkiye'deki hastalar için erişilebilir kılmak amacıyla çalışmaya ve hastaların yarınki ihtiyaçları için bugünden çözüm üretmeye devam edeceğiz."