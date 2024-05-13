Üye Girişi
Haberler

Rizeli çay müstahsilleri çay taban fiyatını yeterli bulmuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rizeli çay müstahsilleri, geçtiğimiz gün açıklanan çay taban fiyatını yeterli bulmayarak, en az 20 TL bandında olması gerektiğini savundu.

Rizeli çay müstahsilleri, geçtiğimiz gün açıklanan çay taban fiyatını yeterli bulmayarak, en az 20 TL bandında olması gerektiğini savundu.

4 Mayıs itibarıyla açılan çay sezonunda üreticiler bahçelerine girerek hasada başladı. Müstahsiller tarafından beklenen 2024 yaş çay taban fiyatı ise 11 Mayıs Cumartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2023 yılı yaş çay taban fiyatı 11 TL iken, 2024 yılında yüzde 54,54 zam yapılarak yaş çay taban fiyatı 17 TL'ye yükseltildi. 30 kuruşluk destekleme ise 2 TL'ye çıkartıldı. Rizeli üreticilerin bir kısmı belirlenen zammı beğenmezken, bir kısmı ise fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.

"Biz devletimizin her zaman yanındayız"

Açıklanan destekleme ile birlikte 19 TL'nin en az 22 TL olması gerektiğini savunan Tevfik Çil isimli çay müstahsili, "Yaş çay taban fiyatı hiç vermediler. Köyleri mecbur ilk zamanlarda organik çaya, ondan sonra herkes yan çizdi. Bilhassa ÇAYKUR Genel Müdürü hiçbir zaman çay konusuna çıkıp bir açıklama yapmadı. Müstahsilin yanında hiçbir zaman yer almadı. Yani yalandan tutturmuşlar bir devlet işi. Herkes Devletini seviyor. Hiç yalandan o yana bu yana vurmasınlar. Vatandaşı biraz dinlesinler. 22 TL'den aşağıya düştü mü hepten zarar. STK'ların istediği 25 TL ama 25 verme 22 TL ver hiç olmazsa. Böyle bir dünya var mı ya? Hiç para verdikleri yok. Hiç vermeseydin daha iyiydi. Eğer bu devlet eğer zarardaysa zaten hiç vermesinler. Çay parası da vermesinler. Biz devletimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"20, 22 TL olması lazım"

İşçi maliyetlerinin ve gübre maliyetlerinin yüksek olduğuna değinen Ayhan Karafazlı ise, "Ben fiyatı az buldum. En az 20 lira olması lazımdı. Desteklemesiz düz 20 lira. Destekleme bir sene sonra alacaksın. Bence azdır. Yani 20, 22 TL olması lazım. Gübrenin fiyatı kaç para? 16 bin lira gübrenin tonu. Bunun toplaması var, maliyeti var. Zaten 16, 17 bin lira bir işçinin maliyeti geliyor. Bence azdır yani" şeklinde konuştu.

Açıklanan çay fiyatının güzel olduğunu dile getiren Hüseyin Güney isimli çay müstahsili de, "Çok iyi oldu ya. İyi, normaldi yani. Millet ne istese diyor yani. Millete 50 de versen gene az buluyor. Şimdi normal bir fiyat verdiler" diye konuştu.

Çay fiyatının normal olduğunu ifade eden çay üreticisi İrfan Uzun da, "Çay taban fiyatı normal. Kim kime veriyor? Buğdaya ne veriyor? Bundan 3-4 defa ürün alıyorsun. Bu millet böyle ister. Ver, ver. 100 TL de versen yine ver der. Şimdi bende çay toplamaya gideceğim" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çay Ekonomi Güncel Haberler

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Bakmadan Geçme

Çitos Efe'nin son hali! "Çocuktan Al Haberi" Efe Koçyiğit son hali nasıl? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hayatı sorgulatacak Sigmund Freud sözleri Survivor CANLI izle! 13 Mayıs Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? 13-14 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, oyuncuları kimler,ne zaman, nerede çekildi? Carl Jung'dan Hayatı Değiştirecek 10 Alıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi!
Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title