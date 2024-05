Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalov yapılarına ruhsat çıkarmak istediklerini belirtti

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gün geçtikçe sayısı hızla artan bungalovlarla ilgili olarak "Dere yatağı içinde olanlar var. Taşkın sahası içinde olanlar var. Heyelan sahası içinde olanlar var. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Bizim bungalov yapılarına veya ilave alternatif turizm yapılarına ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı hukuki ruhsatlı zeminde gidermenin yollarını açacağız. Onların nereye konulabileceği, nereye konulamayacağı yasal sınırlarla belli" dedi.

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'ne gösterilen ilgi turizmde konaklama çeşitliliğinin artmasına neden oldu. Doğal güzellikleri ile ünlü bölgede sayıları giderek artan otellere bir de bungalovlar eklendi. Fakat Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi sınırları içerisinde bulunan bungalovların bazılarının turizm belgesi olmaması veya kaçak olarak yapılmasının tespit edilmesi üzerine yıkımları gerçekleştiriliyor. Bunun üzerine Ardeşen'de konu ile ilgili gerçekleşen toplantıda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalovlara ruhsat çıkarmakla ilgili her türlü kolaylığı sağlamak istediklerini bu yüzden vatandaşların da kendilerine bir adım atmalarını istediklerini ifade etti.

"Bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bungalov tipi konaklamalı turizminde Rize'de olması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Baydaş "Rize açısından en önemli meselelerimizden bir tanesi turizm. Turizm sezonunun açılışını yaptık. Turizm sezonunda beklenti çok yüksek. Bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Buradaki meselelerimizden bir tanesi de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir yapılaşma var. Ciddi bir talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespit de ana hedefimiz şu, mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği açısından, konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Bu yapıların mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım. Yani kimin konakladığının burada biliniyor, tespit ediliyor olması lazım. Bunu sağlamamız lazım ve bu alanda ciddi adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız"

Kamu olarak her türlü kolaylığı vatandaşlara sağlayacaklarını belirten Baydaş, "Vergilendirilmiş kayıtlı olması lazım. Turizm işletmeciliği açısından, turizm işletme belgesi açısından da turizm sistemine dahil olması lazım. Dördüncü hususumuz denetime tabi olması lazım ve belki de bu konular içerisinde en önemlisi çevresel etkilerinin kontrol edilebilir olması lazım. Özellikle Fırtına Vadisi ağırlıklı konuşuyoruz. Bu yapılardan Fırtına Vadisi'ne doğrudan atılan, doğrudan Fırtına Vadisi'ne atıkların kontrolü ve bertarafı en az bu önceki saydığımız konular kadar önemli konular. Bunların her birini oturup madde madde daha evvel de konuşmuştuk ama bugün de üzerinden geçmiş olduk. Bungalov olması lazım. Biz bunu şu an bu tesisi yapan, işletenlerden daha fazla istiyoruz. Çünkü turizm çeşitliliği ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı arttıkça, havalimanının kullanımı arttıkça, Rize'mize olan talep arttıkça konak ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Biz kamu olarak her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adımı onlarda karşılık verecek" şeklinde konuştu.

"Bungalovları turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz"

Bungalovları turizm açısından fırsata çevirmeyi düşündüklerini ifade eden Baydaş, "Burada kırmızı çizgilerimiz var. Dere yatağının içerisinde olanlar var. Bugün Ardeşen Çamlıhemşin Ayder yolu güzergahı üzerinde olacak olanlar var. Onları da oturup teklif edeceğiz. Geri çekilmesi, sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız. Yani yapıcı bir yaklaşımla karşımızda da bu manada bu işletmeleri gerçekleştiren arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsat aşamasında da idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu alanda bungalov işletmeciliği veya turizm amaçlı konaklama yapan işletmeciler kendi aralarında dernekleştiler. O derneğin temsilcisi arkadaşlarımızla da bu toplantılarda hep beraber olduk. Dördüncü, beşinci toplantımızı birlikte yapıyoruz. Bu manada bu arkadaşlarımız oturup bu vatandaşlarımızın bu işletmeci arkadaşlarımızın sözcüsü olacaklar. Birebirde de 'Ben gelip kendi derdimi ifade etmek istiyorum' diyenleri de oturup dinleyeceğiz. Biz bu mevzuyu karşılıklı istişare ederek kamusal anlamda kırmızı çizgilerimizi vatandaşımızı bu legal alanda faaliyet göstermeye teşvik ederek çözeceğimize inanıyoruz. Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi fırsata çevirmeyi düşünüyoruz. Turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz ve buradan ciddi bir yol haritasıyla ilerleyeceğiz. Mutlaka kaldırmamız gereken yapılar olacak. Evet bu alanda yapılmamalıdır diyeceğimiz yapılar olacak. Burayı genişletelim, ruhsatlandıralım ve destek verelim diyeceğimiz yerler olacak" dedi.

"Onların nereye konulabileceği, nereye konulamayacağı yasal sınırlarla belli"

Vatandaşlarla birlikte bu sorunu beraber çözeceklerini söyleyen Vali Baydaş, "Bunların hepsini eş zamanlı sürdüreceğiz. Birlikte vatandaşımızı karşımıza alarak değil, vatandaşımızı yanımıza alarak, vatandaşımızın yanında olarak bu mevzuyu el birliğiyle çözeceğimize inanıyorum. Bunu da adım adım uygulayacağız. Dere yatağı içinde olanlar var. Taşkın sahası içinde olanlar var. Heyelan sahası içinde olanlar var. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Yüzde 100 ruhsatlandırabileceğimiz yapılar var. Bunlarla ilgili ruhsat çalışmasında da biz elimizden geleni yapacağız. Diyeceğiz ki biz sana ruhsat sürecinde kolaylık sağlayacağız. Alternatif alanlar belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bu alanda yapılaşmayı teşvik ediyoruz. Gelin bu alanda bungalovla ilgili yapılaşma yapabilirsiniz. Biz de destek vereceğiz. Bizim bungalov yapılarına veya ilave alternatif turizm yapılarına ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı hukuki ruhsatlı zeminde gidermenin yollarını açacağız. Onların nereye konulabileceği, nereye konulamayacağı yasal sınırlarla belli. Onun konulabileceği yerlerde elbette diyeceğiz ki gel burada değerlendirebilirsin ama konulamayacağı yerde de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE