Rheinmetall'den Almanya ve Hollanda'ya 222 Schakal Piyade Aracı Satışı

Rusya- Ukrayna Savaşı, Avrupa'daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, Almanya ve Hollanda silahlı kuvvetlerine 222 adet "Schakal" piyade muharebe aracı tedarik etmek için 3,4 milyar avroluk sözleşme imzaladı.

Rheinmetall'den yapılan açıklamada, Avrupa Müşterek Silahlanma İşbirliği Teşkilatının (OCCAR), Rheinmetall ve KNDS Almanya ortak girişimi Artec GmbH'yi, her iki ülkenin silahlı kuvvetlerine 222 Schakal piyade muharebe aracı teslim etmesi için seçtiği belirtildi.

Sipariş değerinin 3,4 milyar avro olduğu ifade edilen açıklamada, Rheinmetall'ın payının 3 milyar avro olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Almanya'ya 150 araç, Hollanda'ya ise 72 araç teslim edileceği kaydedildi.

Sözleşmenin yedek parça, eğitim materyalleri ve özel araçlar içeren bir lojistik paketi ile tanksavar silahlarına karşı koruma, atışlı saldırı tespiti ve tanımlama, dron savunması gibi isteğe bağlı hizmetleri de kapsadığı aktarılan açıklamada, sözleşmenin 248 adede kadar ek aracın sipariş edilmesini opsiyon olarak içerdiği vurgulandı.

Bu arada, Rusya- Ukrayna Savaşı Avrupa silah endüstrisi için bir dönüm noktası olurken, Rheinmetall hisseleri Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından bu yana yüzde 1600'den fazla değer kazandı.

Rheinmetall, NATO müttefiki olan devletlerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3,5'ini savunma bütçesine ayırmasının 2030'a kadar şirkete 400 milyar avroya kadar bir gelir getirmesini bekliyor.