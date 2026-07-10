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Yalova OSB'de sürdülebilir sanayi için hazırlık

Yalova OSB'de sürdülebilir sanayi için hazırlık
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AFAD ve AB desteğiyle yürütülen RESMAR Projesi kapsamında Yalova Makine İhtisas OSB'de afet ve krizlere karşı iş sürekliliği planı oluşturuluyor. Kritik süreçler belirlenirken, risk analizleri ve kurtarma stratejileriyle üretim kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

AFAD yürütücülüğünde ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen, Marmara Bölgesi'ndeki Organize Sanayi Bölgelerinde üretim sürekliliği, afetlere ve krizlere karşı kurumsal dayanıklılığını artırmayı hedefleyen RESMAR (Resilient Marmara) Projesi, geçtiğimiz hafta düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

RESMAR Projesi ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, üretim kayıpları olmaması için afet ve kriz durumlarında üretim ve hizmet sürekliliğini güvence altına alacak İş Sürekliliği Planı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında kritik süreçler belirlenirken, iş etki ve risk analizleri gerçekleştiriliyor, iş kurtarma stratejileri oluşturuluyor ve afet sonrasında hizmetlerin durmaması ve en kısa sürede yeniden sağlanmasına yönelik yol haritası oluşturuluyor. Ayrıca kriz durumlarında görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Henüz kurulumu devam eden Yalova Makine İhtisas Osb'de iş sürekliliği çalışmalarına bu aşamada öncelik verilmesi, üretimin sürekliliğinin sağlanması ve afetlere hazırlığın kurumsal yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak benimsendiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşımla, sürdürülebilir üretim ile afet ve krizlere karşı hazırlıklı bir sanayi altyapısı oluşturuluyor.

Yalova Makine İhtisas Osb'de yürütülen bu çalışmalarla, Yalova'nın üretim kapasitesinin, istihdamının ve ekonomik sürekliliğinin kriz ve afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanırken, iş sürekliliği ve kurumsal dayanıklılık alanında örnek bir OSB modeli oluşturulması da hedefleniyor. Bu yaklaşımın, güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz üretim anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sunması öngörülüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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