Remzi Durmuş: Avrupa Birliği karbon salınımına göre ek vergi alacak

Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın sunduğu programa konuk olan Öğretim Görevlisi Remzi Durmuş, küresel ölçekte hızla gelişen yeşil dönüşüm sürecine dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Avrupa Birliği'nin karbon salınımına dayalı ek vergi uygulamalarına dikkat çeken Durmuş, Türkiye'nin bu sürece uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

"AVRUPA BİRLİĞİ KARBON SALINIMINA GÖRE EK VERGİ ALACAK"

Yeşil dönüşümün ticarette yeni bir çağ başlattığını belirten Remzi Durmuş, "Avrupa Birliği karbon salınım miktarına göre gümrüklerde ek vergi alacak" dedi. Türkiye'nin ihracatında Avrupa Birliği'nin önemli bir paya sahip olduğunu belirten Durmuş, "İhracatımızın azımsanmayacak bir kısmını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz" diyerek bu sürecin etkilerini vurguladı.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMLE TİCARET DE DÖNÜŞECEK"

Durmuş, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu söyledi. "Yeşil dönüşümle ticaret de dönüşecek" diyen Durmuş, "Dünya genelinde trilyon dolarlık yeşil dönüşüm pazarı var" ifadesiyle bu sürecin ticari boyutuna dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin, kaynakların daha verimli kullanılması yönünde küresel bir standart oluşturduğunu da belirtti.

"TÜRKİYE İKLİM YASASIYLA AB'YE UYUMU HUKUKİ ZEMİNE TAŞIYOR"

Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde attığı adımları da değerlendiren Durmuş, "İklim yasası, Türkiye'de iklim konusundaki çalışmaları hukuki bir çatı altında birleştiriyor" dedi. Avrupa Birliği sürdürülebilirlik kriterlerine uyumun önemine vurgu yapan Durmuş, "1 Ocak 2026'dan itibaren sürdürülebilirlik kurallarına riayet etmeyen şirketler Avrupa Birliği'ne ihracatta ilave karbon vergisine maruz kalacak" diyerek kritik bir uyarıda bulundu.