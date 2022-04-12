Rekabet Kurulunda yem sektöründeki 7 teşebbüsün sözlü savunma toplantısı yapıldı

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulunda gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki toplantı, çevrim içi yapıldı.

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben sözlü savunma aşamasına geçildiğini belirten Küle, ardından sözü, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine verdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, soruşturmanın, yem firmalarının satış fiyatını birlikte belirlemek ve uyumlu eylemde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatıldığını söyledi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, değerlendirmeler neticesinde, "Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ, CP Standart Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Erişler Yem Sanayi ve Ticaret AŞ, ER Yem Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rtm Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ"nin kanunun 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduğunu, teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen rekabeti kısıtlayıcı eylemlerin muafiyetten yararlanamayacağını ve teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sektördeki rekabete vurgu

Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ firmasının temsilcileri, yem sektöründeki bayilerin çoğunluğunun birden çok firmanın yemini sattığına dikkati çekerek, yem satışlarının büyük ölçüde bayiler aracılığıyla yapıldığını aktardı.

Firmaların ürün çeşitleri ve analiz değerlerinin de birbirlerinden farklı olduğunu ve ortak fiyat belirlemenin mümkün olmadığını belirten temsilci, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğunu, pazardan pay almak için sektörde kıyasıya rekabetin olduğunu vurguladı.

Temsilci ayrıca, fabrika çıkış fiyatları ve bayi fiyatlarının değişiklik gösterebildiğine işaret ederek, doğrudan rakiplerle hiçbir iletişimin bulunmadığını ve idari para cezasına temel bulunmadığını anlattı.

CP Standart Gıda'nın temsilcisi de rakiplerle doğrudan iletişimleri bulunmadığını dile getirerek, "Pazardaki stratejik belirsizliği artırıcı bir davranış ortaya çıkmamıştır. Anlaşma, uyumlu eylem iddiasına vücut verecek bir irade uzlaşısı veya fiyat analiz ortaya konulmamıştır. Bu doğrultuda şirketimizin 4054 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir davranışının bulunmadığı ve herhangi bir idari yaptırım kararı alınmaması gerektiği hususlarını arz ederiz." ifadelerini kullandı.

Erişler Yem'in temsilcisi de dosya içerisinde rekabeti bozucu, engelleyici ortak ya da uyumlu hareket edildiğine ilişkin delil olmadığını belirterek, "Eşit ya da denk durumdaki kişiler iş birliği yapabilir. Dosyadaki firmaların her birinin büyüklükleri, bilançoları, karlılık durumları, yatırımları, çalışan sayıları tamamen farklı. Birlikte hareket etmelerini gösterebilecek ya da gerektirecek bir unsur söz konusu değil." dedi.

Diğer firmaların temsilcileri de kanuna aykırı herhangi bir faaliyetlerinin olmadığını savunarak delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.