Rekabet Kurulu'ndan ŞİŞECAM ve Karacalar'a Milyar Liralık Ceza

Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'ye 3 milyar lira, Karacalar Nakliyat'a ise 1.9 milyon lira ceza kesildi. Deliller, rekabeti kısıtlama amacıyla yapılan anlaşmaları içeriyor.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, taahhüt paketinin ilgili maddelerinde yer alan "işlenmemiş düz cam alımlarının sınırlandırılması" ve "işlenmemiş cam ürünlerinin alımlarının sınırlandırılmasına yönelik taahhüt maddelerini işlevsiz hale getirebilecek her türlü işlemden kaçınılmasına" ilişkin yükümlülüğe aykırı hareket edildiği tespit edildi. Bu nedenlerle ŞİŞECAM ile iştiraki Çevre Sistemleri'nden oluşan ekonomik bütünlüğe 3 milyar 154 milyon 657 bin 221 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

Çevre sistemleri ve Karacalar'ın cam kırığı fiyatlarını tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge veya müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Kurul, ilgili kanun çerçevesinde Çevre Sistemleri'ne idari para cezası verilmemesine, Karacalar'a ise 1 milyon 947 bin 469,47 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Söz konusu bu karar, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

"Gerekli yasal girişimlerde bulunulacak"

ŞİŞECAM'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu tarafından şirket için öngörülen ceza tutarının yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 2 milyar 365 milyon 992 bin 915,75 lira olarak ödenmesi değerlendirilecektir. Şirketin söz konusu karara ve cezaya ilişkin yasal haklarını saklı tutmakta olup gerekli yasal girişimlerde de bulunulacaktır.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
