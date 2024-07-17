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Rekabet Kurulu, hazır beton üreticileri hakkında soruşturma başlattı

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Rekabet Kurulu, Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticilerine yönelik soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ ve Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji LTD Şti'nin rekabet ihlali yapıp yapmadığı değerlendirildi.

Rekabet Kurulunda, Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren bazı hazır beton üreticilerine yönelik soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı.

Küle, burada yaptığı konuşmada, Adana ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ ve Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji LTD Şti hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de soruşturmanın, hazır beton üreticilerinin, müşteri veya bölge paylaşımı yaparak fiyat tespitinde bulundukları iddiasıyla açıldığına işaret ederek, bu süreçte yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda, Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji LTD Şti'ye fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına yönelik rakipler arası bir anlaşmaya taraf olduğu gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin ise kanunu ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığını ifade eden temsilci, teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ve KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin temsilcileri, soruşturma heyetinin rekabet ihlali olmadığına ilişkin tespitine katıldıklarını belirterek, ceza uygulanmamasını istedi.

Samet Hazır Beton İnşaat Madencilik Lojistik Enerji Ltd. Şti'nin temsilcisi ise soruşturmaya konu eylemlerin piyasayı etkileme kabiliyeti bulunmadığını savunarak firmaya ceza verilmemesini talep etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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