Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İstanbul'da Gerçekleşecek

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İstanbul'da Gerçekleşecek
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Red Bull'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sneaks Up işbirliğiyle düzenlediği Red Bull Dance Your Style etkinliğinin Türkiye finali, 5 Temmuz'da İstanbul Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek. Finalde, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki elemelerden geçen dansçılar sahne alacak ve kazanan dansçı Los Angeles'taki dünya finaline katılacak.

Red Bull tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür AŞ ve Sneaks Up işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Dance Your Style etkinliğinin Türkiye finali İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen şehir elemeleri sonunda finale kalan dansçılar, 5 Temmuz'da İstanbul Müze Gazhane'de sahneye çıkacak.

Sokak dansının özgür ruhunu ve enerjisini sahneye taşıyacak olan Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali 20.00'de başlayacak. Final öncesinde 18: 00'den itibaren alanda ön etkinlikler gerçekleştirilecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nin birincisi, bu yıl Los Angeles'ta gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak ve dünyanın dört bir yanından gelen dansçılarla yarışacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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