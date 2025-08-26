Ray Sigorta 67. Yılını Kutladı: 'Oyunu Değiştirenler' Tanıtıldı

Ray Sigorta, 67. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Çırağan Sarayı Oteli'nde düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte dron ve dans gösterileri ile Çırağan Sarayı'nın tarihi duvarlarına yansıtılan "Mapping Show" eşliğinde İstanbul Boğazı manzarası ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Şirketin reklam yüzü şarkıcı Sertap Erener'in performansıyla sahne aldığı gecede yeni işveren markası "Oyunu Değiştirenler" de tanıtıldı.

Şirket, işveren markası kapsamında sunduğu yan haklar, zamana bağlı olmayan terfi sistemi, uzaktan çalışma imkanı, performansa dayalı ödüllendirme yaklaşımı, şeffaf iletişim anlayışı ve kuruma yayılan yenilik kültürüyle yalnızca bir sigorta firması değil, aynı zamanda farklılaşan bir işveren profili ortaya koymayı hedefliyor.

"Sektörün ezber bozanı olduk"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, şirketin sektördeki konumu, dönüşüm süreci ve geleceğe yönelik vizyonuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, şirketin 67 yıllık geçmişinde "sektörün ezber bozanı" olmaya çalıştıklarının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman nasıl farklı olabiliriz diye sorguladık ve aldığımız cesur kararlar ile başarıya ulaştık. Bir ekol yaratmak ve sürdürülebilir başarının anahtarı çalışan kalitesinden geçiyor. Şirketinin başarısı ile mutlu olan, bulunduğu şartları zorlayan ve sorgulayan, meraklı ve cesur bir ekibe sahibiz. Ray Sigorta'nın bu atılımında emeği geçen tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Şimdi bizi en iyi tanımlayan yeni işveren markamız 'Oyunu Değiştirenler' ile yepyeni bir döneme adım atıyoruz."

Son 10 yıllık dönemde şirketin yenilikçi adımlarla büyüme kaydettiğini belirten Erdoğan, "Oyunun kurallarını değiştiren çok fazla hamle yaptık ve sürdürülebilir bir başarı inşa ettik. 2015'te 445 milyon lira olan üretimimizi bugün 31,4 milyar liraya çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, 2015'te 445 milyon lira olan üretim hacminin 2024 itibarıyla 31,4 milyar liraya ulaştığını, özkaynakların 94 milyon liradan 4,4 milyar liraya yükseldiğini, pazar payının ise yüzde 1,66'dan yüzde 4,25'e çıktığını kaydetti.

"Varlık büyüklüğümüz 25,6 milyar lirayı aştı. 12 aylık net karda 2,2 milyar lira seviyesine ulaşan bir şirkete dönüşürken, sektördeki sıralamamızı 19'dan ilk 8'e yükselttik. Bu, kolektif bir başarı öyküsüdür." ifadelerine yer veren Erdoğan, şirketin güçlü mali yapısı, dengeli portföyü, nitelikli insan kaynağı ve ana sermayedar VIG'nin desteğiyle sektörde yön belirlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Başarının sadece sayılardan ibaret olmadığına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Ray Sigorta, Türkiye'nin en değerli markaları arasında. Gerek müşterilerimiz gerek çalışan deneyiminde sektörde örnek gösterilen uygulamalarımızla fark yaratıyoruz. Bundan sonra da oyunun başrolünde olmayı sürdüreceğiz. Dijital dönüşüm, yeni nesil kişiselleştirilebilen ürünler, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla sektöre ilham vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz, hep daha iyisini arayan cesur ve güçlü bir markayız. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın nezdinde güven, deneyim, kalite, başarı ve samimiyetle özdeşleşen Ray Sigorta markamızı çok daha ilerilere taşıyacağız."