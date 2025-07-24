QCAR Mobilite, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'da Şube Açtı

QCAR Mobilite, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'da Şube Açtı
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QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki büyümesine devam ederek Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'da yeni şubeler açtı. Toplamda 35 şubeye ulaşan marka, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyor.

QCAR Mobilite, bu ay Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'da şube açılışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding'in araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren markası QCAR Mobilite, Türkiye genelindeki büyümesini sürdürüyor.

QCAR Mobilite, bu ay Diyarbakır Kayapınar'da, Şanlıurfa'da ve Hatay İskenderun'da birer şube açtı. Bu açılışların ardından toplamda 35 şubeye ulaşan marka, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Şubelerin açılış törenlerine, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, her iki şirketin yönetim kadrosu, çok sayıda bölge acentesi ve davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Ahmet Yaşar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'daki açılışlarla bölgede önemli bir zinciri tamamlamaya yaklaştıklarını belirtti.

Bu sayıyı artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden beri, bu bölgenin anlamı büyük bizim için. QuickFinansall ekosistemiyle de acentelerimizden büyük katılım gördüğümüz bir bölge burası. ve artık, burada önemli bir zinciri tamamlamaya yaklaşıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Mardin, Gaziantep, Denizli, Erzurum, birçok şehirde varız, diğer illerde de yapılanmamızı çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız."

Barış Sezen de her yeni şube açılışının, bölgesel potansiyele göre planlandığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'daki şubemiz, açılış öncesinde dahi yüzde 80 dolulukla faaliyete başladı. Şanlıurfa'da turizm ve gastronomi anlamında büyük bir potansiyel var, Göbeklitepe gibi daha keşfedilmemiş birçok değer mevcut. İskenderun ise hem turizm hem de çevresel ikame açısından güçlü bir merkez. Doğru lokasyonlarda, doğru zamanda, doğru iş ortaklarıyla ilerliyoruz. Yatırım yapan tüm acentelerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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