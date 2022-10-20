Putin'in Türkiye'de doğal gaz merkezi kurma talebi ABD'yi küplere bindirdi! Yaptırım tehdidinde bulundular
Ekonomi Haberleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurmak istediğine yönelik açıklaması ABD'nin büyük tepkisini çekti. "Müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'ye yönelik "yaptırım" vurgusunda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğal gazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulabileceği sözleri gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak ABD'den Putin'in kararına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Temsilci Yardımcısı Vedant Patel, "ABD olarak müttefiklerimizi enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle Türkiye özelinde, uzun vadeli enerji güvenliğini güçlendirme çabalarına yardımcı olmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Patel, daha sonra tonu artırdı ve Türkiye'ye ve yaptırım uygulanması konusuna atıfta bulundu. ABD'li yetkili, "Türkiye'ye ve tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, kimsenin yasadışı Rus varlıkları veya işlemleri için güvenli bir limana dönüşmemesi gerektiğini açıkladık ve bunu yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Mali suçlar ve terörün finansmanıyla ilgili konulardan sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Elizabeth Rosenberg de bu hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Rosenberg, Türkiye'de kaldığı üç gün boyunca, Türk Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan meslektaşlarıyla temaslarda bulundu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, "Bu görüşmeler, yaptırımlardan kaçınma ve diğer yasadışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan riskleri ele almak için ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliğinin önemini teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin yeni bir uyarıda bulunduğu da aktarıldı. Sözcü'de yer alan habere göre "ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili uyarılarının ikinci aşaması" başlıklı bir rapor yayınlanırken, raporda Washington yönetimi Ankara'ya yaptırımları ihlal etmeme yönündeki uyarılarını sürdürdü.