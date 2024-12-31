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Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var

Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
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Rusya lideri Vladimir Putin, Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyum atarken gelişme kamuoyunda büyük ses getirmişti. Anadolu Efes, Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesine ilişkin bir açıklama yaparak "Durumu ortaklarımızla kapsamlı bir şekilde değerlendirip ve gerekli tüm adımları atacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilginç bir karara imza atarak Anadolu Efes'in Rusya'daki alkollü içecek üretim şirketi AB InBev Efes BV'ye kayyum atadı.

HİSSELERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Şirket geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devredilirken kararla birlikte Anadolu Efes'in borsadaki hisseleri yüzde 10 oranında düştü.

ANADOLU EFES'TEN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Anadolu Efes, Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi.

Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var

"GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAK"

Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası AFES hisseleri yüzde 9,98 düşüşle 212,80 liradan kapandı.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK 3 ÜRETİCİSİNDEN BİRİ

AB InBev Efes, Rusya'da 11 alkollü içecek fabrikası ve 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük 3 alkollü içecek üreticisinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2018 yılında Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev'in ortak girişimi olarak faaliyete geçti. Kayyum kararıyla, uzun süredir yabancı girişimcilerin kontrol ettiği Rus alkollü içecek sektörünün, bu son büyük aktörünü de yerel denetime alınmış oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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