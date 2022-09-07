Putin'in gazı kesmesiyle kriz yaşayan Avrupa ülkeleri hangi tedbirleri aldı? Hapis cezası da var, mum ışığında yemek yiyen de

Rusya lideri Putin'in yaptırımlara karşı gaz akışını kestiği Avrupa'da enerji krizi gün geçtikçe büyüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla liderler kara kara düşünüp bazı tedbirler aldı. İsviçre önlemlere uymayanlar için hapis cezasını gündeme getirdi, İtalya'da ise restoranlarda mum ışığına geçildi. İşte Avrupa ülkelerinin gaz krizine karşı aldığı tüm tedbirler.

6 ay önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından büyük tepki gördü. Birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uyguladı. Rus lider Putin ise bu yaptırımlara karşı gaz restini çekti. Putin önce teknik bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını sık sık durdurdu. Son olarak ise akışın süresiz durdurulduğu açıklandı.

AVRUPA KIŞ GELMEDEN HAREKETE GEÇTİ

Bu durum Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşını arttırıyor. Herkesin fikir birliği olduğu bir nokta varsa, o da bu kışın çok sert geçeceği... Birçok ülke şimdiden tedbirlerini almaya başladı. İşte o önlemlerden bazıları...

FRANSA TREN SEFERLERİNİ AZALTTI

Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için ilk olarak tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.

ALMANYA'DA ISITMA VE AYDINLATMADA TASARRUFA GİDİLDİ

Almanya genelinde ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

İTALYA'DAKİ RESTORANLARDA MUM IŞIĞINDA OTURMAYA BAŞLADILAR

İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

İSVİÇRE'DE TEDBİRLERE UYMAYANLARA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

BELÇİKA'DA YENİ TEDBİRLER

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi. Ayrıca kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağı, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağı kaydedildi.