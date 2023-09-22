PSA BDP, Alışan Lojistik ile ortaklığını kutladı

Türkiye'deki gücünü artıran PSA BDP, Alışan Lojistik ile ortaklığını düzenlenen davetle kutladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında yüzde 75 hisse satışını duyuran Alışan Lojistik AŞ (ALIŞAN), satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından PSA'nın kargo çözümleri kolu olan PSA BDP Grup bünyesinde yerini aldı.

Küresel entegre ve liman merkezli tedarik zinciri, taşımacılık ve lojistik çözümlerinin lider hizmet sağlayıcısı PSA BDP ile ALIŞAN, 3 Temmuz 2023 tarihinde resmiyet kazanan ortaklıklarını dün gece gerçekleştirdikleri bir davetle kutladılar.

PSA, PSA BDP ve ALIŞAN'ın paydaşları ve müşterilerinin yanı sıra kamu kurumu yöneticileri ile önemli sektör temsilcilerinin de katıldığı etkinlik akşamında ALIŞAN'ın PSA Grubu'nun bir üyesi olarak entegrasyonunu vurgulamak amacı ile yeni ALIŞAN logosu da açıklandı.

Avrupa ile Asya arasında köprü oluşturan, benzersiz coğrafi konumu ve geniş kara yolu, demir yolu, liman ve havaalanı ağı nedeniyle lojistik sektörü için kritik bir pazar olmaya devam eden ülkemizde 38 seneden bu yana ulusal ve uluslararası paketli dağıtım, dökme sıvı ve kuru dökme dağıtım, depo operasyonları ve katma değerli hizmetler (VAS) sunan ALIŞAN ile entegrasyon süreci tamamlanan PSA BDP, bu süreçle beraber Türkiye'de 50 lokasyonda 2 bin çalışanıyla faaliyet göstermiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA BDP'nin Üst Yöneticisi ( Ceo ), PSA Orta Doğu Güney Asya Bölge CEO'su ve Grup İş Geliştirme Başkanı Wan Chee Foong, Türkiye'nin küresel lojistik pazarında kilit bir oyuncu olarak öneminin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Wan Chee Foong, " PSA Grubu, Türkiye lojistik ve taşımacılık sektöründe zengin bir yatırım ve iş birliği geçmişine sahip. Bugün ise, ALIŞAN'ın etkileyici hizmet portföyü ve müşteri tabanı ile PSA BDP'nin kapsamlı kargo çözümleri uzmanlığını buluşturarak gücümüze güç kattık. Müşterilerimize daha hızlı, dayanıklı ve sürdürülebilir ticaret çözümleri sunmak için her iki tarafın da tamamlayıcı güçlerinden yararlanmayı ve büyümemizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

PSA BDP Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölge Direktörü Fikret Ersoy, "ALIŞAN, Türk lojistiğinin önemli bir markası. Sahip oldukları pazar gücü ve yaygın hizmet ağlarından yararlanarak müşterilerimize gelişmiş, uçtan uca çözümler sunmak için sabırsızlanıyoruz. Günümüz pazarının talep ettiği verimli ve sürdürülebilir lojistik hizmetlerini, Türkiye'nin tedarik zinciri için beklediği üstün değeri yaratacak olan ekibimizle çalışmaya ve müşterilerimize yüksek kalite hizmet sunmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

38 yıllık şirketlerinin başarısının PSA ortaklığı ile taçlandırıldığına dikkati çeken ALIŞAN CEO'su Damla Alışan ise, "Güçlerimizi birleştirdiğimiz PSA BDP ile beraber, bundan sonraki süreçte hizmet ve faaliyetlerimizi dünya çapında çok daha geniş bir ölçeğe taşıyacak, sunduğumuz servislerimizi geliştireceğiz. Global ortağımız ile birlikte proje ve yatırımlarımızı belirli başlıklarda topladık. Bu yeni sinerji sayesinde hedeflerimize daha hızlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.