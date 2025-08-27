Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: 11 milyar dolar Türkiye'de finansal sistemi tahrip etmez

Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat'ın sona ermesi ve FED'in olası faiz kararını değerlendirdi. Erdoğan, uygulamanın dövizdeki sıçramayı kırmak için doğru bir politika olduğunu ancak maliyetinin ağır olduğunu ifade etti. Sistemde kalan 11 milyar doların ise finansal sistemi tehdit etmeyeceğini vurguladı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesini nasıl yorumladığını ve uygulamanın gerekli olup olmadığını soran Melis Yaşar'a yanıt veren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"KUR KORUMALI MEVDUAT' UZUN VADELİ UYGULARSANIZ CİDDİ TAHRİBATLAR OLUR"

"Evet, şimdi kur korumalı uygulamanın gerekirliği konusu hâlâ tartışılıyor. Bazı ekonomistler bunun çok ciddi maliyetinin olduğunu ifade ediyor. Bazıları daha ılımlı bir bakış açısına sahip. Ben neredeyim? Ben ikisinin ortasındayım. Kur korumalı politika uygulaması bundan birkaç yıl önce… O dönemde ortaya çıkan kurlarda müthiş bir artış meydana geldi.

Şimdi bu tip durumlarda maalesef Türk lirasını desteklemek, dövizlerdeki sıçramayı kırmak amacıyla kullanabileceğiniz enstrümanlar belli. Kur Korumalı Mevduat uygulaması da bunlardan bir tanesi. Ama çok uzun vadeli uygularsanız çok ciddi tahribatlar söz konusu olur. Ancak o dönemdeki dolarizasyonu, parasal ikameyi kırmak için mutlaka kur korumalı politika uygulamasına gitmeniz gerekiyordu. Yani o dönemde ortaya çıkan kur şokunu, kur atağını kırmak amacıyla uygulanması gereken doğru bir politikaydı. Bu politikanın çok yüksek maliyeti olduğunu kabul etmek lazım. Bu tip şok politikalar durumunda gelir dağılımında gerçekten ciddi negatif etkiler söz konusu oldu. Maliyetinin 60 milyar dolar olduğunu söyleyenler var. Bunların ciddi haklılık payı var."

"11 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DE FİNANSAL SİSTEMİ TAHRİP ETMEZ"

Kur Koruma Mevduat sisteminin iptalinin nasıl uygulanacağını anlatan Erdoğan, "Bu yılın şubat ayında şirketler için sistem sonlandırıldı. 23 Ağustos'ta da bireyler için sistemin sonlandırıldığını görüyoruz. Yani artık sonlandırma safhasına geldik. Sistemde 11 milyar dolarlık bir paranın olduğunu mutlaka siz de okumuşsunuzdur. Bu paranın çok ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden ekonomistler var. Çünkü 11 milyar dolarlık bir para, Türkiye'deki finansal sistemi bir anda tahrip edecek bir miktar değil.Kaldı ki, şöyle bir yanlış hesaplama söz konusu: Şu anda kalan 11 milyar doların hepsi bir anda sisteme enjekte olmayacak. Yani bunu doğru ifade etmek lazım. Aralık ayına kadar 11 milyar doların aşamalı olarak sistemden çıkacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki ayda aşağı yukarı 4 milyar dolarlık bir çıkış olacak. Ekim ayında yine 4 milyar dolar, kasım ayında 3 milyar dolar, en son aralık ayında ise 100 milyon TL civarında çıkış olacak.Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda, 11 milyar dolarlık sistemden para çıkışı aylara yayılacağı için bu bir anda finansal sisteme ani bir parasal saldırı veya parasal enjeksiyon olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu para sisteme girdiği zaman daha çok yatırımcıların, yani belli bir finansal okuryazarlık düzeyine ulaşmış kişilerin parası olacak. Dolayısıyla bu paranın hepsi dolara gitmeyecek. Çünkü zaman zaman deniyor ki, 11 milyar dolar bir anda dolara giderse dolar artacak. Böyle bir şey yok." dedi.