Başkentte 'Portekiz'de Ticaret ve Yatırım Fırsatları' temalı toplantı düzenlendi

Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğiyle, Portekiz'deki yatırım fırsatları ve devlet teşvikleri konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ASO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve davetliler katıldı.

" Portekiz'de Ticaret ve Yatırım Fırsatları" temalı toplantı öncesinde, Büyükelçi Pina ve ASO Başkanı Ardıç açılış konuşması yaptı.

Büyükelçi Pina, Portekizlilerin İstanbul'un çok güzel olduğunu düşündüğünü aktararak, "Türk halkı Portekiz'i ve Portekizlileri çok seviyor. Emin olun Portekizliler de Türk halkını çok seviyor." dedi.

Portekiz'in yatırım yapmak için güvenli ve ortak olunabilecek bir ülke olduğunu dile getiren Pina, "Biz göç ülkesiyiz o yüzden yurt dışında iyi karşılanmak istiyoruz. Bu yüzden evde de iyi karşılamamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Pina, Türkiye'den Portekiz'e yatırım ve işbirliği yapılmasının memnuniyetle karşılanacağını belirterek, iki ülkenin farklı piyasalarla bağlantıları olduğuna ve işbirliği yapılarak bu farklı piyasalara ulaşılabileceğine dikkati çekti.

"Bence burada bir kazan-kazan durumu var ve birbirimize oldukça olumlu tutumla bakma vaktimiz geldi." diyen Pina, daha önce Türkiye'de Portekizli bakanların da katıldığı görüşmelerin, savunma alanında düzenlenen çeşitli programların, Portekiz'in Türkiye'yi büyük bir ortağı olarak gördüğünü gösterdiğini söyledi.

"Karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri giderek artmaktadır"

ASO Başkanı Ardıç da Portekiz ile Türkiye arasındaki kültürel bağların, Akdeniz'in ortak değerleri ve çok kültürlü mirasın oluşturduğu doğal bir yakınlığa dayandığını dile getirdi.

Ardıç, Portekiz'in yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesiyle tamamlayıcı yapı oluşturduğunu söyledi.

Türkiye-Portekiz ekonomik ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığını aktaran Ardıç, "Karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri giderek artmaktadır. Portekiz'in, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alması, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişimine ayrı bir güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ardıç, geçen yıl Türkiye'nin Portekiz'e ihracatının 1,6 milyar dolar, ithalatın ise 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Portekiz'in, tarihte yalnızca denizleri aşan bir ülke değil aynı zamanda belirsizlik karşısında cesaretle rota çizen iş kültürünün temsilcisi olduğunu dile getiren Ardıç, "En önemli projelerden biri de Türk savunma sanayi firması STM'nin Portekiz donanması için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi ihracatıdır. Bu, Türkiye'nin, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye ilk kez askeri deniz platformu ihraç etmesi bakımından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Ankara özelinde Portekiz ile ticari ilişkilerin son yıllarda arttığına dikkati çekerek, 2020 yılında 41 milyon dolar olan ticari hacmin 2024 yılında yaklaşık 2,5 kat artarak 111 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Geçen yıl Ankara'dan Portekiz'e gerçekleştirilen ihracatın 58,3 milyon dolar, ithalatın ise 53,1 milyon dolar seviyesine çıktığı bilgisini paylaşan Ardıç, şunları kaydetti:

"Ankara son iki yıldır Portekiz ile ticarette fazla veren bir konuma gelmiştir. İhracatımızda ağırlık olarak makine ve aksamları, elektrik-elektronik ekipmanlar, savunma ve havacılık ürünleri, kimyasallar ile medikal ve optik cihazlar ithalatımızda mekanik cihazlar, motorlu taşıt parçaları, tekstil ürünleri, plastik ve kauçuk türevleri ile gıda ve içecek ürünleri öne çıkmaktadır. Bu tablo, Ankara ile Portekiz arasında ticaretin sektör çeşitliliği yüksek, dengeli ve istikrarlı bir yapıda seyrettiğini göstermektedir. Elektrik-elektronik, otomasyon ve Endüstri 4.0 uygulamalarında iki ülkenin teknik uzmanlıkları, akıllı şehirler, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm projelerinde ortak çalışmalar için önemli bir potansiyel sunmaktadır."

Konuşmaların ardından "Portekiz'de Ticaret ve Yatırım Fırsatları" sunumu yapıldı.