Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına bugün şahin bir isim atayabileceği söylentileri sonrası bugün yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Spot altın, yüzde 3,9 düşüşle ons başına 5 bin 183,21 dolardan işlem gördü. Gün içinde kayıp yüzde 5'i buldu.
- Spot altın fiyatı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek ons başına 5.112,86 dolara kadar geriledi.
- Gümüş fiyatları yüzde 5'in üzerinde düşüşle ons başına 111,24 dolara kadar geriledi.
- Altın fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21, gümüş fiyatları ise yüzde 56 yükselişini koruyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına daha şahin bir ismin atanacağına dair beklentilerle 30 Ocak sabahı sert düşüş yaşadı.
GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 5'İ BULDU
Spot altın piyasasında ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 5.180 dolar civarına geriledi; günlük kayıplar bazen yüzde 5'e kadar çıktı. Bu hareket, perşembe günü kırılan 5.594 dolarlık tarihi zirvenin ardından geldi.
GRAM ALTIN DA ÇAKILDI
Uluslararası piyasalardaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 3 civarında düşüşle yaklaşık 7.300 TL seviyelerine indi. Ons tarafında yaşanan kayıplar ve doların rölatif güçlenmesi, gram altını baskıladı.
Fed beklentilerindeki değişim, doların toparlanması ve yatırımcıların aşırı alım bölgesinden çıkması, altın üzerindeki satış baskısını artıran başlıca faktörler olarak gösteriliyor. StoneX analistleri Kevin Warsh adı etrafındaki spekülasyonların küresel piyasada altına yönelik risk iştahını azalttığını belirtti.
GÜMÜŞTE DE GERİLEME SÜRÜYOR
Değerli metallerde düşüş yalnız altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş fiyatı yüzde 5'ten fazla gerileyerek 110 dolar seviyelerine düştü. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı ve ay genelinde güçlü bir performans sergiliyordu.