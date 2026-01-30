Haberler

Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Güncelleme:
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına bugün şahin bir isim atayabileceği söylentileri sonrası bugün yüzde 4'ün üzerinde geriledi. Spot altın, yüzde 3,9 düşüşle ons başına 5 bin 183,21 dolardan işlem gördü. Gün içinde kayıp yüzde 5'i buldu.

  • Spot altın fiyatı yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek ons başına 5.112,86 dolara kadar geriledi.
  • Gümüş fiyatları yüzde 5'in üzerinde düşüşle ons başına 111,24 dolara kadar geriledi.
  • Altın fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21, gümüş fiyatları ise yüzde 56 yükselişini koruyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına daha şahin bir ismin atanacağına dair beklentilerle 30 Ocak sabahı sert düşüş yaşadı.

GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 5'İ BULDU

Spot altın piyasasında ons altın yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 5.180 dolar civarına geriledi; günlük kayıplar bazen yüzde 5'e kadar çıktı. Bu hareket, perşembe günü kırılan 5.594 dolarlık tarihi zirvenin ardından geldi.

GRAM ALTIN DA ÇAKILDI

Uluslararası piyasalardaki gerileme iç piyasaya da yansıdı. Gram altın fiyatı yüzde 3 civarında düşüşle yaklaşık 7.300 TL seviyelerine indi. Ons tarafında yaşanan kayıplar ve doların rölatif güçlenmesi, gram altını baskıladı.

Fed beklentilerindeki değişim, doların toparlanması ve yatırımcıların aşırı alım bölgesinden çıkması, altın üzerindeki satış baskısını artıran başlıca faktörler olarak gösteriliyor. StoneX analistleri Kevin Warsh adı etrafındaki spekülasyonların küresel piyasada altına yönelik risk iştahını azalttığını belirtti.

GÜMÜŞTE DE GERİLEME SÜRÜYOR

Değerli metallerde düşüş yalnız altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş fiyatı yüzde 5'ten fazla gerileyerek 110 dolar seviyelerine düştü. Gümüş, perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı ve ay genelinde güçlü bir performans sergiliyordu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (5)

s9s5th4my8:

panik yok. altın 3 aya 10000 gümüş ise 220 tl. ytd

musa çiftçi:

altının değeri bile abd başkanının iki dudağı arasında olması anladım en güçlü devlet ama işler bir yere kadar yürür bakalım ne olucak

FURKAN KARABULUT:

Çakıldı haberine bak şuan bile önceki günün fiyatından yüksek güldürmeyin.

Selçuk Gedik:

Gramı 4 bin lira olsa ucuz mu olacak ?

Selçuk Karan:

Haberler abartma 5 düşmüş milleti ın kafasını karıştırmayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

