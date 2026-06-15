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Petrol Uzmanı Dr. Palaz: "Trump Bastıracak, Petrol Fiyatları Sert Düşecek. Akaryakıta Peş Peşe İndirimler Kapıda"

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ABD-İran barış anlaşmasının petrol fiyatlarını sert düşürebileceğini belirten Dr. İbrahim Palaz, bu hafta 75 doların altının görülebileceğini, Trump ve Körfez ülkelerinin de fiyatları düşürmek için baskı yapacağını söyledi.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Amoco ve Halliburton şirketlerinde Amerika, Asya ve Afrika'da petrol arama ve üretme projelerinde görev alan, petrol uzmanı Dr. İbrahim Palaz, ABD ile İran barış anlaşlaşmasıyla petrolde sert bir düşüşün gündeme gelebileceğini söyledi. Palaz, "ABD Başkanı Trump, bunu çok istiyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleleri de fiyatların düşmesi için gerekeni yapacaklar. Bu hafta petrol fiyatları, 75 doların altını görebilir" dedi. Akaryakıt sektörü de benzin ve motorinde peş peşe indirim bekliyor.

ABD ve İran arasında 107 gündür devam eden savaşta anlaşmaya varıldığı, anlaşmanın imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağı açıklandı.

Açıklama, petrol fiyatlarına hızla yansıdı. Brent petrol, önce yüzde 81 dolara geriledi. Brent petrol, halen 83-84 dolar aralığında işlem görüyor. ABD-İran savaşı ile Brent petrol 115 dolara dek çıkmıştı.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

Petrol sektörüne yıllarını veren, üç kıtada petrol arama ve üretim projelerinde yer alan, eski BOTAŞ International Limited (BOTAŞ BIL) Genel Müdürü Dr. İbrahim Palaz, ANKA'nın sorularını yanıtladı.

Palaz, ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın 19 Haziran'da imzalanacağını, ancak bazı risklerin sürdüğünü belirterek, "İsrail, Hizbullah'ı vurdu. İsrail orada oldukça riskler devam edecektir" diye konuştu.

BU HAFTA 75 DOLARA İNEBİLİR

İbrahim Palaz, olumsuz bir gelişme yaşanmaması durumunda petrol fiyatlarının bu hafta 75 doların altına inebileceğini belirterek, "Petrolün, 60 dolara düşmesi, biraz zaman alacak. Çünkü, ABD ve diğer ülkeler stratejik petrol rezervlerini büyük ölçüde tüketti. Öncelikle, oraları dolduracaklar. Bu nedenle de talep yüksek seyredecek. Arzın birden bire yüksek seyreden talebi karşılaması mümkün değil. Bu da fiyatı etkileyecek" dedi.

TRUMP BASTIRACAK, KÖRFEZ ÜLKELERİ GEREKENİ YAPACAK

Palaz, ABD Başkanı Donald Trump'un, petrol fiyatlarının birden düşmesi için bastıracağını ifade ederek, "Trump, bunu çok istiyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleleri de fiyatların düşmesi için gerekeni yapacaklar. Petrol fiyatları, Trump için hayati önem taşıyor. Çünkü, kasım ayında ara seçim var. Bu ara seçimlerde Demokratlar, petrol 120 dolar ve üzerinde olursa birkaç eyaleti kaybedebilir" dedi.

AMERİKALILAR TEPKİLİ

Uzun yıllar ABD'de çalıştığı için bu ülkeyi ve vatandaşlarını yakından tanıyan Palaz, ABD vatandaşlarının, petrol ve benzin fiyatlarının yükselmesinden çok rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Amerikalılar, bu işten memnun değil. Savaş öncesinde bir galonu (galon 3,8 litre), 2 dolar 90 sent olan benzin, bazı eyaletlerde 6 dolara çıktı. ABD'li  bir vatandaş, her hafta bir kez depoyu dolduruyor. Bu 30 dolar yerine 60 dolar anlamına geliyor. Dolayısıyla artan fiyatlar herkesi başta alt gelir grubu olmak üzere etkiliyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE BÜYÜK KAYIPTA

Palaz, bu savaşın Türkiye'yi enerji bağlamında ciddi bir kayba uğrattığını belirterek, "Türkiye, kayıpta… Türkiye,  ihtiyaç duyduğu petrolün yüzde 90'dan fazlasını ithal ediyor. Doğal gaz da yüksek bir ihtalat söz konusu. Petrol fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'nin dış ticaret açığını artıyor. Petrol ve doğal gazdaki fiyat artış, başta gübre olmak üzere petrol sektörü de olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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