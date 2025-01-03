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Pestisit Kullanımı İle İlgili Uyarılar

Pestisit Kullanımı İle İlgili Uyarılar
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarım ürünlerindeki pestisit kalıntılarının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, ihracat öncesi dikkatli analiz yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kalıntılı zirai ilaçların piyasadan toplanması ve bakanlığın analiz ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Tarım ürünlerinde pestisit kullanımı nedeniyle bazı ürünler ihraç edildiği ülkelerden geri dönerken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçimiz analizini yapıyor ama tüccar veya paketleme tesisleri yurt dışına ürün gönderirken onlar mutlaka kendileri de analiz yapması gerekiyor" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda güvenliğinin üst seviyede sağlanması, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla gerekli durumlarda tarım ilaçları kullanılabiliyor. Bakanlık, tarım ilaçlarının kullanımının azaltılması, insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerinin önlenmesi için son yıllarda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

"Ürünlere mutlaka analiz yapılmalı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pestisit kullanımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Doğan, klorpirifos denilen etil ve metil ilaçları piyasadan tamamen kaldırıldığını ifade ederek, "2021 yılından sonra artık kalıntı bırakan ilaçlar şu anda kullanılmıyor. Ancak çiftçinin deposunda ve ilaç bayilerinde eğer o ilaçlar kalmışsa çiftçilerimiz ilaçlama yaptığında ilacı eksik geldiğinde onları kullanırsa o da meyvelerde kalıntı bırakmakta. İyi tarım uygulamaları yaptığımız için genelde yetiştirdiğimiz ürünler önce analiz yapılır. Eğer kalıntı yoksa o sertifikayı alırız. Yurt dışına ürün gönderen narenciye paketleme tesisleri de kendileri aldığı ürünleri bahçeden alır onu analiz laboratuvarına gönderir. Yalnız ne yazık ki bakanlığımızın bünyesinde bulunan kalıntı laboratuvarlarında, ürün gönderiminde bir ürün başına bin 750 TL, bir üründen iki tane analiz istendiğinde 3 bin 750 lirayı bulmakta. Bir de buna yüzde 20 KDV eklendiğinde 4 bin 200 liraya bulmakta. Ama bu iç piyasada, özel sektörde bin 350 liraya yapılmakta. Aslında bakanlığın bu fiyatları daha da aşağı çekmesi gerekiyor. Hem çiftçimiz hem tüccarımız gönül rahatlığıyla bakanlığın bünyesinde bulunan kontrol laboratuvarlarında analiz yaptırarak yurt dışında ürün gönderebilirler. Çiftçimiz analizini yapıyor ama tüccar veya paketleme tesisleri yurt dışına ürün gönderirken onlar mutlaka kendileri de analiz yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Narenciye grubu ürünler kalıntı varsa direk imha ediliyor"

Başkan Doğan, şu anda pestisit kullanıldığını fakat kalıntının çok az olduğuna dikkat çekerek, "Yurt dışından gelen ürünlerimiz çok az. Mesela yaş meyve, narenciye grubu ürünler oraya gittiğinde kalıntı varsa direk imha ediliyor. Dönme şansı yok. Sadece aflatoksin içeren kuru üzüm, incir, fındık veya kayısı buna benzer ürünlerde aflatoksin oranı yüksek olduğu için ya onlar geri gönderiliyor ya da gelişmemiş ülkelerde kalıntıyı çok önemsemeyen ülkelere gönderilebiliyor" dedi.

"Kalıntılı zirai ilaçların piyasadan toplatılması lazım"

Aslında çiftçilerin bilinçli olduğunu vurgulayan Doğan, "Bakanlığımız tarafından etkili maddesi azaltılmış ilaçlara destek verilmeli. Yüzde 50 destek verilmesini bekliyoruz. Kalıntılı zirai ilaçların piyasadan toplatılması lazım. Çiftçinin ve ilaç bayinin elinde böyle ilaçlar varsa bakanlık tarafından toplanıp ilaç ücretleri ödenerek ortadan kalkması gerekiyor. ve son hasat tarihinden önce ilaç atımını bıraktığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Çünkü Avrupa bu konuda hassas Avrupa'da girişte bir üründe kalıntı çıkmışsa Avrupa'nın tamamına oradan bildirim yapılıyor. O ürünler yerinde ima ediliyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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