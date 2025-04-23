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Personel Servis Araçları için Yaş Sınırı 21 Yıla Çıkartıldı

Personel Servis Araçları için Yaş Sınırı 21 Yıla Çıkartıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtların yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi. Bu düzenleme ile kamu çalışanlarını taşıyan servislerin yaşı dolanların yenilenmesi yerine 2 yıl daha uzatılarak tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel, yeni düzenleme ile birlikte personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırının 19'dan 21'e yükseltildiğini duyurdu.

Çeşitli alanlarda kamuda tasarruf önlemleri alındığına dikkat çeken Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel, kamu çalışanlarını taşıyan servislerin yaşı dolanların yerine yenilerini almak yerine sürelerini 2 yıl daha artırarak tasarruf sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Yaş sınırı 19'dan 21'e çıktı

Başkan Tuncel, personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildiği belirterek "Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu. Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi. Böylelikle servislerin yaşı dolanların yerine yenilerini almak yerine sürelerini 2 yıl daha artırarak tasarruf sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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