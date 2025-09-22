Penta Teknoloji, NetApp ile Verimlilik Artıracak İşbirliği Yaptı

Penta Teknoloji, akıllı veri altyapısı şirketi "NetApp, Inc." ile işbirliği yaparak ürün portföyünü genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Penta Teknoloji'nin dağıtımını üstlendiği markalar arasına katılan NetApp'in gelişmiş veri depolama çözümleri, yeni iş ortaklığı kapsamında Türkiye'deki iş ortaklarına sunulacak.

NetApp, bulut ve kurum içi ortamlarda güvenli veri depolama imkanı sağlayarak, kuruluşların verilerini yüksek güvenlik, esneklik ve verimlilikle yönetmesine olanak tanıyor. Şirket, dünyanın en büyük bulut sistemlerine entegre edilen kurumsal depolama hizmetiyle gözlemlenebilirlik ve yapay zeka destekli çözümler sunuyor.

Penta Teknoloji, dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye'de kullanıcılarla buluştururken, NetApp işbirliğiyle veri yönetimi alanında daha geniş bir ürün yelpazesi sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, teknoloji alanındaki yenilikçi ürünleri Türkiye genelindeki tüketicilere ve işletmelere ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erünsal, 35 yıldır kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını en yeni teknolojilerle buluşturduklarını vurguladı.

Verinin doğru yönetimi ve işlenmesinin şirketlerin geleceğini şekillendiren en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Erünsal, şöyle devam etti:

"NetApp, Inc. ile yaptığımız bu stratejik ortaklık, müşterilerimize yalnızca güçlü bir veri depolama çözümü değil, aynı zamanda geleceğin iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak esnek ve akıllı bir altyapı sunacak. NetApp, Inc.'in sunduğu yapay zeka destekli veri yönetimi, siber dayanıklılık ve uygulama çevikliği sayesinde iş ortaklarımızın iş modellerini daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli hale getirmelerine katkı sağlayacağız."

Erünsal, işbirliğinin Penta Teknoloji'nin teknoloji ekosistemine kattığı değeri artırırken, Türkiye'deki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını da hızlandıracağını belirtti.

NetApp, Inc. Doğu Avrupa ve Türkiye Kanal Satış Lideri Milan Vasilevski de işbirliğinin, bölgedeki kurumsal depolama pazarındaki konumlarını daha ileri taşıyacağına inandıklarını kaydetti.

Vasilevski, amaçlarının teknolojilerini her işletmenin erişimine açarak, ülke genelinden iş ortağı ekosistemlerini daha da güçlendirmek ve dijital dönüşüme ivme kazandırmak olduğunu vurguladı.