Pegasus, Irak'ta Süleymaniye uçuşlarına başlıyor

PEGASUS havayolları 2,5 yıl aradan sonra Irak Süleymaniye'ye uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı. İlk uçuş 26 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

Yurt içinde ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten Pegasus, Irak'ta bazı noktalara uçuş başlatma kararı aldı. Bu bağlamda Nisan 2023'te Irak'ta Süleymaniye uçuşlarını askıya alan Pegasus havayolları bu noktaya yeniden uçuş başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen-Süleymaniye seferleri kapsamında ilk uçuşun 26 Aralık Cuma günü gerçekleşeceği açıklandı. Havayolu şirketi bu şehre haftada 3 sefer gerçekleştirecek.