Pasifik Holding'in halka arzında talep toplama 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiğiyle dünyaya açılan yenilikleri, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarıyla faaliyet gösteren Pasifik Holding, halka açılıyor.

Aralarında Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bünyesinde yer aldığı Pasifik Holding'in halka arzı, Halk Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde 12-13-14 Kasım'da yapılacak.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Holding'in nominal değerli hisselerinden 2 milyar lirası sermaye artırımı, 2 milyar lirası ortak satışı olmak üzere dağıtılacak.

Pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak halka arz sonrasında Pasifik Holding'in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.

Şirketin halka arzına konu payların yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u 100 bin lot üzeri yüksek başvurulu yatırımcılara ve yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak.

"Halka arzla yepyeni bir sürece giriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, daha güçlü bir kurumsal yapı hedefiyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini 2023'te holding çatısı altında topladıklarını belirtti.

Pasifik Holding'in 30 Haziran 2025 itibarıyla özkaynaklarının 30,2 milyar liraya ulaştığını, net dönem karının ise 1,4 milyar lira olduğunu ifade eden Erdoğan, holdingleşmenin, yönetim kolaylığının yanı sıra şirketleri arasındaki sinerjinin, işbirliği ve kaynak paylaşımının, finansal güç kabiliyetinin artmasını sağladığına değindi.

Bu sayede marka ve imaj gücünün birbirini beslediğini aktaran Erdoğan, halka arzla da yepyeni bir sürece girdiklerini vurguladı.

Daha önce Orçay, Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji'yi halka açtıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halka açılma vizyonunu, geleceğe bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz için Pasifik Holding'i de halka açmaya karar verdik. Halka arzımız sayesinde yeni yatırımcılarla Pasifik ailesi daha da büyüyecek. Güçlü sermaye yapımız, hızlı karar alma kabiliyetimiz ve özgün sektör karmamızla, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlardaki liderlik hedefimize çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

"Stratejik büyüme yatırımlarına yönlendireceğiz"

Erdoğan, halka arzdan elde edilecek kaynağın lojistikten enerjiye, teknoloji yatırımlarından gayrimenkule uzanan geniş bir yelpazede kullanılacağına değinerek, "Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, hem grubumuzun stratejik büyüme yol haritasını hızlandırmak hem de Türkiye'nin bölgesel rekabet gücüne kalıcı değer katmak için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Lojistikte Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattı üzerinde ulaştıkları hacmi daha da ileri taşıyacaklarına işaret eden Erdoğan, "Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'da kesintisiz taşımayı mümkün kılmak için lokomotif, vagon ve konteyner yatırımlarını, terminal altyapı güçlendirmelerini hızlandıracağız. Türkiye'nin bu koridorda 'transit ülke' değil, 'merkez ülke' olarak konumlanmasına katkı sunacağız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, teknoloji tarafında ise yüzde 100 yerli ve milli teknoloji hedefleri doğrultusunda savunma sanayisi teknolojilerinde Türkiye'nin uluslararası pazardaki payını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Erdoğan, açıklamasında, "İnsansız sistemler alanında performansı yüksek, dayanıklı ve küresel çapta rekabetçi ürün yelpazemiz için üretim kapasitemizi artıracağız. Bilişim teknolojilerinde akıllı şehirlerden güvenli dokümanlara, biyometrik sistemlerden kimlik yönetimine kadar yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Mevcut projelerimizi hızlandırıp yeni ürün ve patent geliştirme süreçlerine yatırım yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Grubun "lokomotifi" konumundaki gayrimenkulde "Next Level" markasıyla şehir yaşamının geleceğini tasarladıklarını belirten Erdoğan, bu anlayışla söz konusu markada sürdürülebilir proje vizyonlarını güçlendireceklerine ve "bir sonraki seviyeyi" hedefleyerek yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerine değindi.

Fatih Erdoğan, enerji ve madencilik yatırımlarına da devam ettiklerini, bazı projelerde ön lisans, AR-GE, fizibilite ve potansiyel tespit çalışmalarının tamamlandığını ve tesis kurulum aşamasına geçtiklerini belirtti.

Yenilenebilir enerjiye odaklandıklarının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları, Türkiye'de Mardin ve Edirne'de, Avrupa'da ise Romanya'da hayata geçecek. Doğaya ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle yola çıkarak, orman artıklarından yenilenebilir enerji yakıtı pelet üretimi yapan çok modern bir fabrika yatırımını Giresun'da hayata geçirdik ve sektöre farklı bir yaklaşım getirdik. Madencilik tarafında da çalışmalarımız devam ediyor. Sivas-Erzincan bölgesinde alınan 3 işletme ruhsatıyla kurşun-çinko ağırlıklı maden arama ve hazırlık çalışmalarına başladık."

Yatırımların, yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklarla katma değeri yüksek enerji üretim kapasitesini artıracağına inandığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Aden Pellet ile sürdürdüğümüz atık orman ürünlerinin geri dönüşümü projesi de bunun güzel bir örneği. Sadece mevcut alanlarımızı değil, potansiyeli yüksek yeni sektörleri de radarımızda tutuyoruz. Fırsat gördüğümüz her alana cesaretle adım atmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynakları sürdürülebilir büyümeyi, yüksek teknolojiyi, küresel rekabetimizi ve Türkiye'nin bölgesel liderlik vizyonunu destekleyecek şekilde kullanacağız. Aldığımız her stratejik kararda küresel düşünüp, yerli üretmeye ve kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz."

"Pasifik Teknoloji'de ihracatın cirodaki payını yüzde 50'ye çıkaracağız"

Erdoğan, Pasifik Teknoloji ile Türkiye'nin dijital geleceğinde ve savunma sanayisinde kritik rol oynamaya devam ettiklerinin altını çizerek, "Savunma sanayisi ihracatının ciromuzdaki payını yüzde 50'ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, ürünlerimizin Avrupa Birliği pazarındaki varlığını güçlendirerek Avrupa'nın savunma bütçesinden daha etkin yararlanmamızı sağlayacak adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.