Pasaport, ehliyet, kimlik kartına zam! İşte yeni ücretler

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bazı harçların yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranının altında artırılacağını açıklamasının ardından, pasaport, ehliyet ve kimlik kartı gibi değerli kâğıt bedellerine yapılacak zam oranı yüzde 19,01 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle 2026 yılı için geçerli olacak yeni ücretler netleşti.

  • Pasaport, ehliyet, aile cüzdanı gibi değerli kâğıt bedelleri 2026 yılı için %19,01 oranında artırıldı.
  • Pasaport kâğıt bedeli 1351 TL, ehliyet bedeli 1690 TL, aile cüzdanı bedeli 1202 TL oldu.
  • İkamet izni kâğıdı 964 TL'ye, motorlu araç tescil belgesi 1511 TL'ye yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı harçlarda yapılacak artışların, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının altında tutulacağını açıklamasının ardından, pasaport, ehliyet ve diğer değerli kâğıt bedellerine uygulanacak zam oranı netleşti.

YÜZDE 19,01 ORANINDA ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), aile cüzdanı, noter kâğıdı gibi değerli kâğıt kapsamındaki belgelerin 2026 yılı bedelleri yüzde 19,01 oranında artırıldı. Böylece söz konusu kalemlerdeki artış, yeniden değerleme oranının belirgin şekilde altında kaldı.

İKAMET İZNİ KAĞIDI 964 TL'YE YÜKSELDİ

Noter kâğıtlarında noter kâğıdı ve beyanname bedeli 149 TL olurken, protesto, vekaletname ve resen senet bedeli 298 TL olarak belirlendi. İkamet izni kâğıdı 964 TL'ye yükseldi.

AİLE CÜZDANI BEDELİ 1202 TL

Kimlik kartlarında ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kart ile değiştirme nedeniyle düzenlenen kart 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kart 440 TL oldu. Aile cüzdanı bedeli 1202 TL olarak açıklandı.

PASAPORT KAĞIT BEDELİ 1351 TL

Sürücü belgesi (ehliyet) ve sürücü çalışma belgesi bedeli 1690 TL olarak belirlenirken, pasaport kâğıt bedeli 1351 TL'ye çıktı. Motorlu araç tescil belgesi 1511 TL, iş makinesi tescil belgesi 1261 TL olarak düzenlendi.

Banka çeklerinde her bir sayfa için bedel 95 TL olarak belirlendi. Çalışma izni muafiyeti belgesi ile yabancı çalışma izin belgesi bedeli ise 964 TL oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıArife Eraslan:

durun daha asgari ücret zamların dağıtılmadı bari bir ay izin verseydiniz de insanlar zamli maaslarini kullanabilselerdi

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

doğru diyorsunuz da, asgari üctetli ne yapsın pasaportu :)

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıBir SeS:

normal bence

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurettin kaya:

Bunlar daha Lele loloso da gelecek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

Devlet iyi günde vatandaşın yanında olmazken zor durumda koş vatandaş demeyecek siyasiler devletin her türlü imkanından yararlanıp vatandaşı bundan yoksun bırakmaya hakkı yok devlet sosyal anlayışı buna dayanır vatandaşın onurunu haysiyetini düşürecek yaşam hakkını elinden almaktır siyasiler kendileri kazanla dolaşırken vatandaşa kaşık ucuyla verip tencere dolusu geri almak devlet anlayışına terstir devlet vatandaşı ile var olur vatandaşını yok sayan haysiyeti onuru ile oynayan anlayış yanlıştı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

