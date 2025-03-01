Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Canlı yayındaki kavganın ardından Trump'tan tansiyonu artıracak sözler

Beyaz Saray'daki kavga sonrası Trump'tan tansiyonu artıracak sözler
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti

Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital dolandırıcılığı önlemek için havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistem devreye girdi. Bugün itibarıyla bazı bankalarda başlayan uygulama, SMS onayıyla ek güvenlik sağlıyor. Uygulama kademeli olarak zamanla tüm bankalar için zorunlu olacak.

Son dönemde bankamatik kartları ve kredi kartları üzerinden yaşanan hırsızlıklar, bankaları bu alanda yeni tedbir almaya sevk etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dijital bankacılık işlemlerinde artan dolandırıcılık vakalarına karşı harekete geçti. Yeni düzenleme kapsamında, havale ve EFT işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemi bugün itibariyle başladı. Bazı bankalar tarafından uygulanmaya başlanan güvenlik önlemleri, sonrasında tüm bankaları kapsayacak.

AMAÇ GÜVELİĞİ ARTIRMAK

Dijital bankacılık uygulamalarına yetkisiz erişim sağlanarak gerçekleştirilen izinsiz kredi tahsilatı ve para transferleri hızla artış göstermişti. Dolandırıcıların mobil bankacılık kullanıcılarını hedef alması, BDDK'nın yeni bir düzenlemeyi devreye sokmasına neden oldu. Bu kapsamda, bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla 'çift adımlı doğrulama' zorunlu hale getirilecek.

ÇİFT DOĞRULAMA GEREKECEK

Yeni sistemle birlikte, mobil bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlardan giriş yapılsa bile, para transferi sırasında ek bir SMS onayı gerekecek.

Bu değişiklik sayesinde;

  • İzinsiz erişimlerin önüne geçilmesi,
  • Dolandırıcıların üçüncü bir cihaz üzerinden para transferi yapmasının engellenmesi,
  • Bankacılık işlemlerinde ek bir güvenlik katmanı oluşturulması hedefleniyor.

HESAPLAR DAHA GÜVELİ HALE GELECEK

Düzenleme ilk etapta bazı bankalarda uygulanmaya başlayacak ve kademeli olarak tüm bankalar için zorunlu hale gelecek. Bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı amaçlayan bu yeni sistem, kullanıcıların finansal hesaplarını daha iyi korumalarına yardımcı olacak.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
img

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı
img

Trump sesini yükselttikçe parası da yükseldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Güvenlik önlemi almak güzel bişey

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ryan Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: Hakemler bize yardım ediyordu

Babel'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi
Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi

Trump ve Zelenskiy kavgasına Rusya'dan ilk yorum
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.