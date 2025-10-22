Pamukkale Turizm, 25 adet yeni otobüs ile filosunu güçlendirdi

Mercedes-Benz Türk, Pamukkale Turizm ile uzun yıllara dayanan iş ortaklığını güçlendirerek sürdürüyor. Bu kapsamda, Mercedes-Benz Türk bayisi Mengerler ev sahipliğinde düzenlenen törenle Pamukkale Turizm'e 25 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 teslimatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk; sunduğu kalite, konfor, güvenlik ve satış sonrası hizmetlerle şehirler arası yolcu taşımacılığında sektörün tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, şehirler arası yolcu taşımacılığının köklü markalarından Pamukkale Turizm de Mercedes-Benz otobüsleri tercih etti. Teslimatı gerçekleştirilen 25 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 ile birlikte Pamukkale Turizm hizmet kalitesini daha da güçlendirdi. Mercedes-Benz Türk bayi Mengerler'de gerçekleştirilen teslimat törenine; Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Pamukkale Turizm'den de Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Bababalım, Mazlum Bababalım, Ahmet Bababalım ve Sadık Bababalım'ın yanı sıra Pamukkale Turizm Bölge Koordinatörleri de teslimat törenine katıldı.

Sadık Bababalım: "Türkiye'deki otobüsçülüğün kalite standartlarını belirleyerek her geçen gün daha da yükseltiyoruz"

Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Bababalım teslimatta yaptığı konuşmada, "Bugün burada Mengerler ailesinin ev sahipliğini yaptığı bu güzel organizasyonda Pamukkale Turizm'in 'Yenilenme ve büyüme vizyonunu'nu gösteren çok kıymetli bir teslimatı kutlamak için bir aradayız. 1962'den bu yana Türkiye'nin dört bir yanına güven, konfor ve kalite taşıyoruz. Bu uzun yolculuğun ilk gününden itibaren yolcu memnuniyetini hep ilk planda tuttuk; her zaman, 'Geleceğe yatırım' anlayışını benimsedik. Bugün burada teslim aldığımız yeni otobüslerimiz de bu anlayışın göstergesi niteliğindedir. Türkiye'de otobüsçülük tarihinin önemli 3 aktörü olan Mercedes-Benz Türk, Mengerler ve Pamukkale Turizm'in uzun yıllara dayanan iş birliği kapsamında 2023 yılında 20 adet, 2024 yılında 25 adet ve 2025 yılında bugün teslimat törenini gerçekleştirdiğimiz 25 adetlik otobüs yatırımı ile son 3 yıl içerisinde toplam 70 adet Mercedes-Benz marka otobüsü filomuza kattık. 2026 yılında da; gerçekleşecek olan 15 araçlık yeni araç yatırımımız ile özmal filomuzdaki Mercedes-Benz marka araç oranı yüzde 75'in üzerine ulaşmış olacak. Bu yatırımlar ile sadece filomuzu büyütmekle kalmıyor; teknoloji ve inovasyonu konfor ile birleştirerek, yolcularımıza sunduğumuz güvenli ve keyifli yolculuk deneyimini güçlendiriyor; Türkiye'deki otobüsçülüğün kalite standartlarını belirleyerek her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Yeni Mercedes-Benz otobüslerimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyor; bu iş birliğinin uzun yıllar aynı güven, kalite ve memnuniyetle sürmesini temenni ediyorum" dedi.

Güven Onan: "Pamukkale Turizm, Türkiye taşımacılık sektörünün en güçlü temsilcilerinden biri"

Mengerler İstanbul Genel Müdürü Güven Onan yaptığı açıklamada "Pamukkale Turizm'in filosuna katılan 25 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüsün teslimat töreninde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mengerler olarak, yıllardır Mercedes-Benz markasının güven ve kalite anlayışını müşterilerimizle buluşturuyor; sektörün öncü firmalarıyla kurduğumuz uzun vadeli iş ortaklıklarıyla gurur duyuyoruz. Bu teslimat, hem Mercedes-Benz Türk'ün üretim gücünün hem de Pamukkale Turizm'in vizyoner yaklaşımının güzel bir örneğini oluşturuyor. Pamukkale Turizm, Türkiye taşımacılık sektöründe konfor, güvenlik ve sürdürülebilir hizmet anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri. Bugün teslim ettiğimiz Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüsler, bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacak, hem yolcular hem de firma açısından değer oluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte emeği geçen Mercedes-Benz Türk ekibine, Pamukkale Turizm ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; yeni araçların hayırlı ve bol kazançlı yolculuklara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Burak Batumlu: "Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüslerimiz şehirlerarası yolcu taşımacılığında fark oluşturan bir model"

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise "Pamukkale Turizm ile köklü iş ortaklığımız, 1978 yılında gerçekleştirilen ilk teslimatla başlamış ve bugüne kadar karşılıklı güven, kalite ve sürdürülebilir başarı üzerine inşa edilmiştir. Bugün bu iş ortaklığımızı 25 adet otobüsümüz ile perçinliyoruz. Pamukkale Turizm'in filosu son yıllarda yaptıkları Mercedes-Benz otobüs yatırımları ile daha da güçlendi ve güçlenmeye devam ediyor. Böylesine köklü ve öncü bir markanın tercihini Mercedes-Benz otobüslerinden yana kullanması bizler için gurur kaynağı. Bu tercihin elbette ki en büyük sebeplerinden biri de otobüslerimizin ve marka olarak satıştan, satış sonrasına kadar oluşturduğumuz değer zincirinin müşterilerimize sunduğu katma değer. Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 otobüslerimiz, yüksek güvenlik standartları, üstün konfor seviyesi ve yakıt verimliliğiyle şehirlerarası yolcu taşımacılığında fark oluşturan bir model. Teslim edilen yeni otobüslerin Pamukkale Turizm'in filosuna değer katacağına ve yolcuların seyahat deneyimini daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Yeni otobüslerinin Pamukkale Turizm'e hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni araç alım tercihlerinde bizlere güvendikleri ve otobüslerimizi tercih ettikleri için Pamukkale Turizm'e ve satış işlemlerinde emeği geçen Mengerler bayimize çok teşekkür ediyoruz" diye ekledi. - İZMİR