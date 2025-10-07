Pamuk Üretiminin Stratejik Önemi Vurgulandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, pamuğun hem Türkiye hem de dünya ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir ürün olduğunu belirterek, iklim şartlarının üretim ve kalite üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Pamuğun tarih boyunca ekonomilerin, kültürlerin ve sanayilerin gelişiminde belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Akıncı, "Pamuk tarımdan sanayiye, tekstilden ihracata uzanan zincirin temel hammaddesidir. Türkiye, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarıyla pamuk üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Gaziantep ve çevresi hem üretim hem de sanayi entegrasyonu açısından bu zincirin en güçlü halkalarından birini oluşturmaktadır" dedi.

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi (ICAC) verilerine göre 2024-2025 sezonunda dünya genelinde 25 milyon 287 bin ton pamuk üretimi gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin ise yaklaşık 840 bin tonluk üretimle dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi olduğunu hatırlatan Akıncı, bu verilerin Türkiye'nin küresel pamuk piyasasındaki konumunu gösterdiğini ifade etti.

İklim değişikliğinin pamuk üretimi üzerindeki etkilerine de değinen Akıncı, "Son yıllarda yaşanan sıcaklık artışları ve düzensiz yağış rejimleri, tarımsal üretimde yeni denge arayışlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle su kaynaklarının korunması, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve iklim şartlarında daha dayanıklı pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi her zamankinden büyük önem taşıyor" dedi.

Pamukta verimliliği artırmanın sürdürülebilir üretimin temel şartı olduğuna işaret eden Akıncı, "Üreticilerimizin emeğini koruyacak, çevresel riskleri azaltacak politikaların devamlılığı bu anlamda büyük önem taşıyor. Akıllı sulama sistemleri, teknolojik üretim yöntemleri ve bilimsel temelli planlamalarla hem verimliliği hem de kaliteyi korumak mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pamuk sektörünün Türkiye'nin dış ticaret ve sanayi gücü açısından stratejik değerini koruduğunu da vurgu yapan Akıncı, "Pamuk, tarladan fabrikaya, ihracattan istihdama uzanan zincirin en güçlü halkasını oluşturuyor. Üreticiden sanayiciye kadar uzanan bu sürecin her aşaması, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliği ve üretim geleceği açısından son derece önemli. Dünya Pamuk Günü vesilesiyle, emeğiyle ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm pamuk üreticilerimizi, çalışanlarımızı ve sektör paydaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP