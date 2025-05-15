Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Terörsüz Türkiye birlik ve beraberliğimizi pekiştirir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve örgütünü feshetmesi sebebiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararı almasını ülkemizde huzurun tesisine, milli birliğimizin güçlenmesine ve ekonominin ivme kazanmasına vesile olması bakımından olumlu bir adım olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye ile ülkemiz daha güçlü şekilde kalkınarak birlik ve beraberlik içerisinde dünyanın imrenerek baktığı güçlü ülkeler arasındaki yerini daha da büyüyerek koruyacaktır. Ülkemizin yarım asırdır verdiği terörle mücadelede vatanımızın birliği ve bütünlüğü için kahramanca mücadele vermiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA