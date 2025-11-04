Özyeğin Üniversitesi ve Fordham Üniversitesi'nden İki Diplomalı Yüksek Lisans Programı

Özyeğin Üniversitesi, Fordham Üniversitesi Gabelli İşletme Okulu ile yaptığı işbirliğiyle öğrenci ve mezunlarına iki ayrı yüksek lisans diploması kazanma imkanı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi ile Fordham Üniversitesi Gabelli İşletme Okulu yeni bir anlaşmaya imza attı.

Bu kapsamda, Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü'ndeki tezsiz yüksek lisans programları (MBA, Executive MBA, Finans Mühendisliği [FERM]) ve Veri Bilimi yüksek lisans programı öğrenci ve mezunlarına, New York'ta küresel ölçekte tanınan bir finans eğitimi alma ve ikinci bir diploma kazanma fırsatı sunuyor.

İşbirliği kapsamında Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü öğrencileri, uluslararası finans alanında uzmanlıklarını geliştirme şansı yakalıyor.

Öğrenciler aynı zamanda Fordham Üniversitesi Gabelli İşletme Okulu'nun akademik kadrosundan dersler alma imkanına sahip olurken, bu deneyim öğrencilere finans dünyasında kalıcı ilişkiler kurma olanağı da sağlıyor.

İlgili bölümlerin öğrenci ve mezunları her yaz haziran ve temmuzda New York'ta 7 hafta süren "İşbirlikli Yüksek Lisans" programına katılarak, finans alanında ikinci bir yüksek lisans derecesi almaya hak kazanabilecek.

Program sayesinde öğrenciler hem Özyeğin hem de Fordham üniversitelerinden ayrı ayrı iki diploma alarak küresel istihdam olanaklarını artıracak, ayrıca İstanbul'un gelişmekte olan finans piyasalarını ve New York'un Wall Street ekosistemini yakından tanıma şansı elde edecek.

Her iki şehirdeki önde gelen finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve mezun ağlarıyla güçlü bağlantılar kurarak küresel ilişki ağlarını genişletecek öğrenciler, Fordham Üniversitesi'nin prestijli programları aracılığıyla finans, risk yönetimi ve küresel yatırım stratejileri gibi alanlarda ileri düzeyde uzmanlaşma imkanı yakalayacak.

Program kapsamında MBA ve Executive MBA öğrencileri küresel bakış açısıyla liderlik becerilerini ve finansal zekalarını güçlendirirken, Finans Mühendisliği (FERM) ve Veri Bilimi (Data Science) öğrencileri de dünya standartlarında bir akademik ortamda türev ürünler, hesaplamalı finans ve finans mühendisliği gibi teknik alanlarda derinleşme fırsatına sahip olacak.

Finans alanında küresel bir kariyer hedefleyen ve akademik donanımı uluslararası deneyimle birleştirmek isteyenler için Özyeğin Üniversitesi MBA, Executive MBA ve FERM programlarına erken başvurular, aralıkta başlayacak.

Son 5 yıl içinde bu programlardan mezun olan kişiler de "İşbirlikli Yüksek Lisans" programına başvurabilecek.

"Küresel ölçekte fark yaratacak bireyler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Mahmut Bayazıt, işbirliğinin, finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için çığır açıcı bir gelişme olduğunu belirtti.

Bayazıt, öğrencilerinin hem İstanbul'da hem de New York'ta eğitim alma fırsatıyla uluslararası bakış açılarını geliştirerek çok uluslu ortamlarda rekabet avantajı elde edeceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu güçlü akademik ortaklık, öğrencilerimize ayrı ayrı iki diploma fırsatının yanı sıra iki farklı kültürden beslenen vizyoner bir liderlik anlayışı kazandıracak. Özyeğin Üniversitesi'nin yenilikçi, sektör odaklı eğitimini Fordham Üniversitesi Gabelli İşletme Okulu'nun küresel finans alanındaki yetkinliği ile birleştirerek, küresel finans dünyasını daha da ileriye taşıyacak liderler yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

Özyeğin Üniversitesi Kurumsal ve Küresel Ortaklıklar Direktörü Nida Bektaş da global etkisi yüksek girişimci araştırma üniversitesi hedefleri doğrultusunda, öğrencilerine güçlü bir akademik temelin yanı sıra küresel ölçekte fark yaratacak bireyler olmalarını destekleyecek işbirlikleri kurmayı önceliklendirdiklerinin altını çizdi.

Bektaş, programın, Özyeğin Üniversitesi'nin dünya standartlarında eğitim ve uluslararası fırsatlar sunma konusundaki kararlılığını vurguladığına dikkati çekerek, "Hem İstanbul'da hem de New York'ta eğitim görecek öğrenciler, küresel finans alanında rekabet avantajı elde edecek ve kendilerini çok uluslu şirketlerde, yatırım şirketlerinde ve finans kuruluşlarında liderlik rollerine konumlandıracak." ifadelerini kullandı.