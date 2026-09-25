Haberler

Özyeğin Üniversitesi Dünya Turizm Günü'nde yapay zekanın turizmdeki dönüşümünü ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özyeğin Üniversitesi, Dünya Turizm Günü kapsamında yapay zekanın turizmdeki dönüşümünü ele alan etkinlik düzenledi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı, Rektör Barış Tan yapay zekanın turizmin birçok alanını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşümü ve sektörün geleceğini ele almak amacıyla Dünya Turizm Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin 2026-2027 Akademik Yılı'ndaki Otel Yönetimi ve Gastronomi Seminerleri'nin ilk buluşması niteliği taşıyan etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelen Alpaslan, turizmde dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, 2026 Dünya Turizm Günü'nün "Turizmi Yeniden Tasarlamak İçin Dijital Gündem ve Yapay Zeka" teması doğrultusunda, yapay zekanın turizm sektöründe yarattığı dönüşüm değerlendirildi.

Organizasyonda, seyahat planlamasından destinasyon seçimine, pazarlamadan ziyaretçi deneyimine kadar yapay zeka destekli sistemlerin turizm ekosistemindeki artan rolü de görüşüldü.

Buluşmada, turistlerin güncel ve üretken yapay zeka ile bilgiye erişme biçimlerinin değişmesiyle destinasyonların ve turizm markalarının dijital ortamlardaki görünürlüğünün yeni bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Teknolojinin seyahat deneyimini nasıl dönüştürdüğü, turizm profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin nasıl değişeceği ve dijital dönüşümün sürdürülebilirlikle nasıl birlikte ele alınabileceği de gündeme taşındı.

Dünya Turizm Günü etkinliği, öğrencilerin turizmin geleceğine ilişkin güncel gelişmeleri kamu ve akademi perspektiflerinden değerlendirmesine olanak sağlarken, fakültenin yeni akademik yıl programının da başlangıcını oluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Tan, yapay zeka ve dijital dönüşümün turizm sektöründeki etkilerine dikkati çekti.

Üniversitelerin değişen ihtiyaçlar karşısındaki rolünün önemine vurgu yapan Tan, şunları kaydetti:

"Yeni akademik yıla başlarken, Dünya Turizm Günü vesilesiyle sektörün geleceğini belirleyecek önemli bir konuyu üniversitemizde ele almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yapay zeka, turizmde görünürlükten karar alma süreçlerine, deneyim tasarımından pazarlamaya kadar pek çok alanı yeniden şekillendiriyor. Üniversitelerin bu değişimi anlaması, araştırması ve farklı disiplinlerin katkısıyla yeni yaklaşımlar geliştirmesi, büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin de teknolojinin sunduğu olanakları etkin biçimde kullanırken eleştirel ve analitik bakış açılarını koruyarak, geleceğin turizm dünyasına hazırlanmasını önemsiyoruz."

Kaynak: AA
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Burak Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat

Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce! Yazıya dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Şanlıurfa'daki depremde kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı, önce minikleri kurtardı! O anlar kamerada

Kreş müdürü oğlunun sınıfına koşmadı! Önce en küçükleri kurtardı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Müteahhitle inşaat işçileri birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü