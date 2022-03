Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan arasında et tartışması yaşandı. Demirtaş, Savcı Sayan'ın Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 kilo et dağıtacağına yönelik paylaşımını eleştirince, Sayan'dan hemen yanıt geldi.

"RAMAZAN'DA ET ALAMAYAN HER AİLEYE 2 KİLO ET BİZDEN"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından "Ramazan'da evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden. Yeter ki haberimiz olsun. Daha önce de durumu iyi olmayan öğrencilerimizin YKS sınav başvuru ücretini biz yatırmıştık. Ak Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir." paylaşımı yaptı.

"EKONOMİNİN E'SİNDEN ANLAMAMAK BÖYLE OLUYOR DEMEK"

Sayan'ın paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş ise "Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek." sözleriyle tepki gösterdi.

"TWİTTER EKONOMİSTİ"

Demirtaş'a yanıt veren Sayan ise "Klavye devrimcisi, Twitter ekonomisti, operasyonel algı mühendisi bu zat denize nazır oturmuş ders veriyor Ağrımıza. Benim Yemen'e, Sudan'a su taşıyan ülkemin hayırseverleri Ağrı'ya yardım için Her Ramazan'da sıraya giriyorlar. Sanırım eti Nusret'ten yediğin fiyattan hesaplıyorsun." dedi.