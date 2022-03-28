Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler - Haberler

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Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş, Sayan'ın "Ramazan'da evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" paylaşımına "Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek" diyerek tepki gösterdi. Demirtaş'ın sözlerine Savcı Sayan'dan yanıt ise gecikmedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan arasında et tartışması yaşandı. Demirtaş, Savcı Sayan'ın Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 kilo et dağıtacağına yönelik paylaşımını eleştirince, Sayan'dan hemen yanıt geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Twitter hesabından "Ramazan'da evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden. Yeter ki haberimiz olsun. Daha önce de durumu iyi olmayan öğrencilerimizin YKS sınav başvuru ücretini biz yatırmıştık. Ak Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir." paylaşımı yaptı.

Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler

Sayan'ın paylaşımını alıntılayan Özgür Demirtaş ise "Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek." sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler

Demirtaş'a yanıt veren Sayan ise "Klavye devrimcisi, Twitter ekonomisti, operasyonel algı mühendisi bu zat denize nazır oturmuş ders veriyor Ağrımıza. Benim Yemen'e, Sudan'a su taşıyan ülkemin hayırseverleri Ağrı'ya yardım için Her Ramazan'da sıraya giriyorlar. Sanırım eti Nusret'ten yediğin fiyattan hesaplıyorsun." dedi.

Özgür Demirtaş ile Savcı Sayan arasında et polemiği! Sert ifadelerle birbirlerine tepki gösterdiler

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Özgür Demirtaş, Savcı Sayan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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