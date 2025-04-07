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Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi

Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi
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Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'ın Çin ekonomisiyle ilgili yaptığı yorumun, Zerohedge adlı hesabın paylaşımından iki gün sonra neredeyse aynı ifadelerle dile getirilmesi, sosyal medyada "kopya" iddialarını gündeme getirdi. Bu tartışmaların ardından Demirtaş paylaşımını kaldırdı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan'da sosyal medya platformu X'te yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla bir anda gündeme oturdu. Demirtaş, ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik baskılarını değerlendirerek, Çin'in karşısında üç zorlu yol olduğunu savundu.

Demirtaş paylaşımında, "Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var: ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap. Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir. Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT... Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..." ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi

AYNI SÖZLER İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA HESAPTA

Ancak bu paylaşımın ardından sosyal medyada gündeme oturan asıl konu, Demirtaş'ın bu ifadeleri daha önce başka bir hesap tarafından paylaşılan içerikle benzer şekilde aktarmış olmasıydı. Söz konusu yorumun, Demirtaş'tan iki gün önce, 4 Nisan'da paylaşıldığı ortaya çıktı.

Özgür Demirtaş fena yakalandı, hemen paylaşımını sildi

KOPYA İDDİALARI SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Demirtaş hakkında "fikri kopyalama" suçlamalarında bulundu. Demirtaş, daha sonra paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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