Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı
Güncelleme:
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı Başkanı Ergün Atalay'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki hükümet temsilci sayısının düşürülmesi önerisini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, özel sektörde çalışanların promosyon alamadığına dikkat çekerek "İşçinin kendi parasında bile patron karar veriyor, bunun çözülmesi gerekiyor" diyerek acil yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Asgari ücret gündemi sürerken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, özel sektörde çalışan işçilere promosyon verilmemesine tepki gösterdi. "Bu işçinin parası ama patron karar veriyor, bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor" diyen Atalay, promosyon sorununun asgari ücret kadar acil bir problem olduğuna dikkat çekti.

KOMİSYON TARTIŞMASI SÜRERKEN GÜNDEM PROMOSYON

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki hükümet temsilci sayısının azaltılması önerisini görüşmek üzere toplandı. Ancak toplantının ardından konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sözlerini özellikle özel sektördeki promosyon sorununa yönlendirdi.

"İŞÇİNİN PARASINA BAŞKASI KARAR VERİYOR"

Atalay, özel sektör çalışanlarının bankalardan alınan promosyonlardan yararlanamadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu işçinin kendi parası… Ama promosyon alınıyor, patron 'veriyorum' ya da 'vermiyorum' diye karar veriyor. Bu kabul edilemez. Bunun için acilen yasal bir düzenleme yapılmalı."

Atalay, promosyon anlaşmalarında işçinin söz hakkı bulunmamasının büyük bir adaletsizlik olduğunu vurguladı.

"PROMOSYON SORUNU ASGARİ ÜCRET KADAR ÖNEMLİ"

Promosyon konusunun yalnızca ücret meselesi olmadığını belirten Atalay, işçinin emeği üzerinden elde edilen bir gelirde çalışanların devre dışı bırakılmasının ciddi bir hak kaybı yarattığını söyledi. Atalay, bu durumun "asgari ücret tartışmaları kadar öncelikli bir sorun" olduğunu dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: BU ÜCRETLE BİR HAFTA BİLE GEÇİNİLMEZ

Açıklamasında asgari ücret konusuna da değinen Atalay, mevcut ücretlerle geçinmenin imkânsız olduğunu söyledi:

"Bu parayla bir ayı geçirmeyi bırak, bir haftayı bile tamamlayamazsın. Asgari ücretlinin kayıpları karşılanmalı, üzerine refah payı eklenmeli."

Atalay, komisyon yapısı değişse bile gerçek çözümün "kriterlerin adil şekilde belirlenmesi" olduğunu vurguladı.

"RESMİ YAZI GELMEDEN BİR ŞEY KONUŞMAYACAĞIZ"

Komisyonun yapısına ilişkin bakanlıktan bir kararname beklendiğini söyleyen Atalay, resmi bir belge gelmeden tavır belirlemenin mümkün olmadığını ifade etti. TÜRK-İŞ'in asgari ücret masasındaki geleceği için karar, yazılı düzenleme geldikten sonra netleşecek.

Haber YorumlarıİHSAN KUL :

promosyon çalışana verilecek maaş veya ücretin 2 iş günü bankada kalması karşılığından verilen bir ücrettir,işveren çalışanın ayın 15 i veya 1 inde ücretinin,maaşının tümünü ödüyorsa çalışanın bir hak kaybı yoktur

