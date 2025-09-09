Özbekistanlı Üzüm Üreticileri Manisa'da Tarım ve Ticaret İş Birlikleri için Toplandı

Üzümün başkenti Manisa'ya gelen Özbekistanlı üzüm üreticileri kentteki üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'tan bilgi aldı. Özkasap, karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantının tarım ve ticaret alanlarında uzun vadeli iş birliklerinin başlangıcı olduğuna dikkat çekti.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Akhmedov Hasan ve beraberindeki Özbekistan'dan gelen üzüm üreticileri heyeti, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mehmet Ersaygı ve Genel Sekreter Burcu Sunguroğlu hazır bulunurken Pagmat Gıda A.Ş Sahibi Nejat Almış ve Osman Akça A.Ş Müdürü Süleyman Yüksel de eşlik etti.

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, iki ülke arasındaki bu buluşmanın, tarım ve ticaret alanlarında uzun vadeli iş birliklerinin başlangıcı olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin üzüm ihracatının çok büyük bir kısmının Manisa tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkasap, Manisa Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümünün dünya çapında bilinirliğe sahip, markalaşmış bir ürün olduğunu ifade etti.

Başkan Özkasap konuşmasında, tarımda yenilikçi ve teknolojik gelişmelerin hem üretimde hem de üzüm ticaretinde sürdürülebilir başarının temelini oluşturduğunu belirtti. Bu yıl yaşanan don afetinin üretimde önemli zararlara yol açtığını dile getiren Özkasap, iklim krizinin yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için ortak bir sorun haline geldiğini ifade etti. Su kaynaklarının azalması ile birlikte aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarının üretime olumsuz etkilerinin giderek arttığını vurgulayan Özkasap, çiftçilerin bu tür risklere karşı TARSİM sigortasının önemini hatırlattı. Ayrıca, Borsanın üreticiler, ihracatçılar ve ilgili kurumlar arasında köprü görevi üstlenerek sektörün karşılaştığı sorunların çözümünde etkin bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda iki ülke heyetleri arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak, tarımsal üretim, ihracat süreçleri, iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında detaylı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Özellikle üretimde kaliteyi artırma, yeni pazarlar oluşturma ve teknolojik yatırımları destekleme noktasında ortak paydalar belirlendi.

Ziyaretin sonunda, karşılıklı hediye takdimi yapıldı. - MANİSA