Özbekistan Ülke Günü Gaziantep’te Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odası ve Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelelçiliği iş birliği; Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, ilçe ticaret odaları ve borsalarının destekleriyle GTO ev sahipliğinde "Özbekistan Ülke Günü" gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Ticaretten Sorumlu Baş Katip Alijon Aliyev Büyükelçi Danışmanı Dr. Abdülmelik Tuyçibayev ve Gaziantepli iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Özbekistan- Türkiye ekonomik ilişkileri, Özbekistan'da yatırım fırsatları ve Özbekistan iş kültürü konuşuldu.

"Daha fazlasını yapabilecek gücümüz, kapasitemiz ve irademiz var"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye'nin 1991 yılında Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu vurgulayarak, "Bu ilişkiler bugün artık diplomatik sınırları aşmış, stratejik ortaklığa dönüşmüştür" dedi.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son beş yılda 14 milyar dolara ulaştığını ancak 2025'in ilk yarısında düşüş eğiliminin dikkat çektiğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı yüzde 15 azaldı, ithalatı ise yüzde 13 geriledi. Benzer bir tablo Gaziantep için de geçerli: Son 5 yılda 524 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimiz bu yıl yüzde 11 oranında gerilemiştir. Ama biz biliyoruz: Bu rakamlar bizim gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Daha fazlasını yapabilecek gücümüz, kapasitemiz ve irademiz var. İşte bu nedenle de bugün bir araya gelelim neler yapabiliriz onu konuşalım istedik" şeklinde konuştu.

"Gaziantep, Özbekistan için özel bir şehir"

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov ise Türkiye'nin her iline gitmeyi hedeflediğini dile getirerek, Gaziantep'in Özbekistan için özel bir şehir olduğunu ve Orta Asya pazarlarıyla bağlantı noktasında önem arz ettiğini söyledi. Özbekistan'daki halı sektörünün Gaziantep sayesinde geliştiğini söyleyen Büyükelçi, Gaziantepli iş insanlarını iş birlikleri için desteklemeye hazır olduklarını söyleyerek, yatırımlar için Özbekistan'a davet etti.

Büyükelçi Danışmanı Dr. Abdülmelik Tuyçibayev ise yaptığı sunumda Özbekistan'ın ekonomik görünümüne, öne çıkan sektörlerine ve Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatlara dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, GTB Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip TO Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip TB Başkanı İbrahim Sarı ve İslahiye TO Başkanı Selahattin Türkmen'in de katıldığı toplantı ilgiyle takip edildi. - GAZİANTEP