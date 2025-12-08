Haberler

OYAK, üç şirketi ile Take Off İstanbul'da yerini alacak

Güncelleme:
OYAK, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek Take Off İstanbul etkinliğine bağlı şirketleriyle katılacak. OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen yenilikçi projelerini tanıtacak.

Oyak, 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Take Off İstanbul etkinliğine bağlı şirketleri OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol ile katılacak. Girişimcilik dünyasını bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin köklü kurumlarından OYAK, İstanbul Fuar Merkezi'nde 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Take Off İstanbul etkinliğinde, bağlı şirketleri OYAK PORTFÖY, Hektaş ve Indisol ile temsil edilecek. Türkiye'de ve küresel ölçekte girişim ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

OYAK PORTFÖY yenilikçi girişimleri anlatacak

Yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları aracılığıyla teknoloji, dijitalleşme ve verimlilik odaklı şirketlere yatırımlarını sürdüren OYAK PORTFÖY, Take Off İstanbul'da; portföyündeki 3D yazıcı teknolojileri (Zaxe), teslimat ve lojistik çözümleri (Pudo), finansal teknoloji uygulamaları (Poca) ve bulut tabanlı iş yönetim platformları (KolayBi) gibi girişimlerin ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Etkinlik süresince, girişimlerin teknoloji ve iş geliştirme alanlarına yönelik çözümlerine dair bilgilendirmeler yapacak olan şirket, aynı zamanda ziyaretçilere söz konusu şirketlerin faaliyet alanları hakkında bilgi verecek.

Hektaş, ürün ve hizmet geliştiren girişimlerle buluşacak

Hektaş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini stratejik önceliklerinin merkezine yerleştiriyor. Bu vizyon doğrultusunda Take Off İstanbul etkinliğinde yerini alacak şirket, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı tarım teknolojileri üzerine çalışmalar yapan, ürün ve hizmet geliştiren girişimlerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında şirket; iklim değişikliği, su krizi ve artan nüfusun beslenme ihtiyacına yönelik gıda arzı gibi küresel sorunlara yönelik çözüm üretmeye odaklanan girişimciler ve fikir sahipleriyle aynı ekosistemde buluşarak, yeni iş birliklerine, ortak projelere, yeni ürün ve hizmetlerin ticarileşmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Indisol ürün ve hizmetlerini tanıtacak

OYAK tarafından 2023 yılında kurulan teknoloji şirketi Indisol ise etkinlikte; dijital dönüşüm, yapay zeka, veri analitiği platformları, bulut ve teknoloji çözümleri, endüstriyel yapay zeka uygulamaları, optimizasyon ve simülasyon dashboard'ları, RPA, AI Chatbot, siber güvenlik ve kurumsal yazılım uygulamalarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Indisol, etkinlikte ayrıca dijital ve teknoloji dönüşümü odağıyla geliştirdiği uygulamalar hakkında şirketlere ve ziyaretçilere bilgi verecek. - İSTANBUL

500
