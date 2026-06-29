OYAK Çimento ve Pure Energy'den sürdürülebilir gelecek için stratejik ortaklık

Oyak Çimento ile Almanya merkezli temiz teknoloji şirketi Pure Energy, 7'nci Türk-Alman Enerji Forumu kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye çimento endüstrisinin önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, Ankara'da düzenlenen 7'nci Türk-Alman Enerji Ortaklığı Forumu kapsamında geleceğin enerji stratejilerini şekillendirecek bir iş birliğine imza attı. Şirket, sanayide enerji esnekliğinin değerlendirilmesi ve karbonsuzlaşma süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Almanya merkezli temiz teknoloji şirketi Pure Energy ile iş birliği protokolü imzaladı.

Enerji esnekliği ve karbonsuzlaşmada güç birliği

"Enerji Güvenliği için Ortaklık" ana temasıyla toplanan ve iki ülke arasındaki siyasi kararlılığı somut projelere dönüştürmeyi amaçlayan forumda, iş birliği kapsamı daha da genişletilerek ortaklığın adı "Türk-Alman Enerji ve Maden Ortaklığı" olarak güncellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'nin katılımıyla gerçekleşen organizasyon, sanayinin geleceğine yönelik stratejik dönüşüm başlıklarına ev sahipliği yaptı. Bu stratejik protokol ile OYAK Çimento ve Pure Energy; enerji verimliliğini artırmak, yenilikçi enerji çözümlerini değerlendirmek, sanayide esneklik ile karbonsuzlaşma odağında sürdürülebilir üretim yaklaşımını daha da güçlendirmek üzere ortak çalışmalar yürütecek.

Protokolün diğer imzacısı olan Almanya merkezli Pure Energy, yenilenebilir enerji varlıklarının ve batarya depolama sistemlerinin ticari optimizasyonu, enerji ticareti, proje geliştirme ve uygulamalı danışmanlık hizmetleri alanlarında uzmanlaşmış, özel bir temiz teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. İki şirketin bir araya gelerek başlattığı bu süreç, forumda çizilen vizyonun sahada projelere dönüşmesinin ilk somut adımlarından birini oluşturuyor.

"Düşük karbonlu üretim vizyonumuzla sanayinin dönüşümüne öncülük ediyoruz"

İmza töreninin ardından stratejik ortaklığa ilişkin değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela şunları vurguladı: "Geleceğin enerji sistemleri; güçlü iş birlikleri, ortak vizyon ve sürdürülebilir dönüşüm odağında şekilleniyor. Türk-Alman Enerji Ortaklığı Forumu kapsamında Pure Energy ile imzaladığımız bu stratejik protokol, sanayide enerji esnekliğinin değerlendirilmesi ve karbonsuzlaşmanın desteklenmesi adına son derece somut bir adım olma özelliği taşıyor. Şirket olarak düşük karbonlu üretim vizyonumuz doğrultusunda sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak hamleleri kararlılıkla yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde enerji verimliliğimizi artırmayı, yenilikçi enerji çözümlerini operasyonlarımıza entegre etmeyi ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızı daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla değer üretmeye kesintisiz devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı