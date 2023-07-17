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ÖTV zammına tepki gösteren CHP'li vekilin, oylamada "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı

Ekonomi Haberleri

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ÖTV zammına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ancak "Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi" diyen Tutdere'nin Meclis'teki oylamada ÖTV kararına "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı.

Ötv tutarlarında artış yapılması TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere de sosyal medyadan isyan etti. Ancak Tutdere'nin Meclis tutanaklarında ÖTV zammı oylamasında "kabul" oyu verdiği öğrenildi. Sehven "kabul" oyu verdiğini söyleyen vekilin oyunu geri çekmek için dilekçe yazdığı öne sürüldü.

"ZAM YAĞMURU DURMUYOR"

ÖTV zammına tepki gösteren Tutdere, Twitter hesabından "AKP'nin zam yağmuru durmuyor! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıta 5 TL ÖTV zammı geldi. Benzinde ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye çıktı. Motorinde ÖTV 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. Bir gece yarısı kararnamesi ile fatura yine vatandaşa kesildi!" dedi.

ÖTV zammına tepki gösteren CHP'li vekilin, oylamada 'kabul' oyu verdiği ortaya çıktı

GERİ ÇEKMEK İÇİN DİLEKÇE YAZMIŞ

Tutdere'nin TBMM tutanaklarında ise ÖTV kanunu için 'kabul' oyu verdiği belirlendi. Bu durum dikkat çekerken Tutdere'nin kabul oyunu sehven verdiğini öne süren bir dilekçe yazdığı da öğrenildi.

ÖTV zammına tepki gösteren CHP'li vekilin, oylamada 'kabul' oyu verdiği ortaya çıktı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Abdurrahman Tutdere ÖTV Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Güray Dilli :

Ballı maaşlara devam , emekli sürünsün..Oy verip seçtiklerimiz biz kollayacakları yerde kendi maaşlarını yükseltiyorlar. %52 nin yanlış tercihinin bedelini hep birlikte ödüyoruz. Ne üzücü

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apolat:

hayatınızda bir kere dürüs olmayı deneyin, inanın bana zor değil ... CHP li olmak bunu gerektirir, zor da olsa

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mekanci1 genc:

Yaziklar be

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