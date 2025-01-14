ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

2024 yılının sonlarında Meclis gündemine gelen teklife göre, hurda araç teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin yalnızca yerli üretim olan sıfır araçları alması durumunda ÖTV muafiyeti uygulanması planlanıyor.

MHP'Lİ VEKİLLERDEN YASA TEKLİFİ

Mhp Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün sunduğu yasa teklifi için Meclis'te henüz bir karar alınmazken milyonlarca kişi konuya dair gelişmeleri merakla bekliyor.

12 MODEL TEŞVİK KAPSAMINA GİRECEK

Hurda araç teşvikine ilişkin teklifin yasalaşması durumunda 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek. Bu modeller arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Türkiye'de üretimi yeni başlayan VW Transporter yer alacak.

FİYATLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİLİNMİYOR

Teşvikin kapsamı ve koşulları henüz tam olarak netleşmiş değil, bu nedenle fiyatlar üzerindeki etkisi konusunda da kesin bir bilgi bulunmuyor.