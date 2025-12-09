Haberler

Otomotiv sektörü Avrupa'da gaza bastı
Güncelleme:
Türkiye'nin otomotiv sektörü, kasım ayında 3 milyar 752 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış kaydetti. Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkelerde ihracatta önemli artışlar yaşandı.

Otomotiv sektörünün kasım ayında Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracatı yüzde 45, Fransa'ya ise yüzde 30 artarken, otomobil dış satımında Birleşik Krallık'a yüzde 92, Almanya'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 287 ihracat artışı oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 3 milyar 752 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 16,5 olan endüstri, yine birinci sırada yer aldı. Yılın bitmesine bir ay kala endüstrinin ocak-kasım dönemi ihracatı da yüzde 12 artarak 37 milyar 765 milyon dolara ulaştı.

Binek otomobiller ihracatı kasım ayında 8 artışla 1 milyar 230 milyon dolara çıkarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 64 artışla 644 milyon, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 45 artışla 342 milyon, çekiciler ihracatı da yüzde 101 artışla 182 milyon dolara ulaştı.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 12 artarken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 25, Birleşik Krallık'a yüzde 92, Almanya'ya yüzde 40, Romanya'ya yüzde 287 ihracat artışı oldu.

Otomotiv sektörünün kasım ayı ihracatında Almanya 571 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya'ya yönelik ihracat yüzde 45 arttı.

İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım yüzde 30 artarak 512 milyon dolara, üçüncü konumdaki Birleşik Krallık'a ise 45 yükselişle 427 milyon dolara çıktı.

Kasım 2025'te Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 73 pay ve 2 milyar 744 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 18 arttı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
